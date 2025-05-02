Замішаний і Арестович: Стерненко після замаху пожартував про свою нападницю

Підозрювана розповіла, чому напала на активіста

Жінка, яку підозрюють у нападі на активіста Сергія Стерненка, розповіла, що її завербували представники російських спецслужб. Представляючись представниками СБУ, її начебто шантажували за "державну зраду".

Про це заявив адвокат підозрюваної, передає кореспондент hromadske із зали Шевченківського районного суду. За словами правозахисника, жінку переконували, що Стерненко працює на ФСБ, і що обстріли Києва — це справа його рук.

"Мене спочатку залякали, а потім я закохалася у цю людину… (російського агента — ред.). Спілкувалися у Viber, фото його не бачила. Закохалася у слова", — пояснила підозрювана.

Підозрювана та її адвокат. Фото: hromadske

На цю заяву відреагував і сам Сергій Стерненко. У своєму Telegram-каналі він іронічно прокоментував ситуацію.

"Каже, що в фсбшника закохалась, він казав слова і представлявся співробітником СБУ", — написав активіст. А потім додав: "Походу це був Арестович."

Телеграм-канал Сергія Стерненка

Жарт Стерненка стосується Олексія Арестовича, колишнього радника Офісу президента, який у 2022–2023 роках став інтернет-сенсацією завдяки своїм численним заспокійливим прогнозам і філософським монологам. Його стиль комунікації — упевнена манера, складні формулювання і часто "солодка" риторика — набув значної популярності, особливо серед частини жіночої аудиторії.

Користувачі мережі теж жартівливо прокоментували ситуацію. Люди писали, що це ніби сюжет із фільму.

Також читачі Стерненка відреагували на його "припущення" щодо Олексія Арестовича. Знову без гумору не обійшлося.

Нагадуємо, що СБУ оголосила про підозру жінці, яка 1 травня намагалася вбити Сергія Стерненка. Їй може загрожувати довічне ув'язнення, наразі справу розглядають за декількома статтями.

За інформацією слідства, 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в Києві, була завербована російськими спецслужбами в кінці 2024 року, коли шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилося відео замаху на Стерненка та затримання нападниці. Цей напад на активіста далеко не перший.