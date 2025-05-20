"Иуда ты": Арестович сделал новое заявление и нарвался на жесткий ответ

Некоторые думают, что это его ответ на санкции

Алексей Арестович, который недавно попал под санкции Украины заявил, что "прекращает боевые сборы" на Силы Обороны Украины. В сети уже ответили.

Что заявил Арестович

"Я прекращаю боевые сборы в рамках помощи Силам Обороны Украины — то есть сборы на то, что ведет к убийству. Собираю только на воду, медицину, эвакуацию — на то, что спасает жизни", — написал бывший советник Офиса президента на своей Facebook-странице.

Кстати, публикацию Арестович сделал по-русски. Ее активно обсуждают — через час под постом появилось около 500 комментариев.

Как реагируют в сети на его заявление

Комментаторы высказывают предположение, что это решение Арестович принял под давлением Кремля. Также есть мнение, что он обиделся за санкции. Пишут, что его следующим шагом будут сборы для российской армии.

"Как жестко Алексея из Кремля нагнули", "Лешу от санкций немного понесло не в ту сторону, а скорее в сторону рашки", "Следующий пост — сбор "нашим мальчикам на сво", "Следующий шаг — сбор на медицину для россиян. Ведь это спасает жизнь", "Соберите на медицину себе, вам уже необходимо пройти обследование по потере совести", "Да мы все прекрасно знаем, что его сборы идут ему в карман", "Как можно было так обнулить все доверие, симпатию, авторитет и дойти до такого плачевного состояния. Иуда ты, Арестович!", — пишут в сети.

Санкции против Арестовича — что известно

В начале мая Алексей Арестович, который находится за границей, попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они включают: лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение передвижения по Украине, запрет участия в приватизации, аренде, осуществление торговых операций, осуществление официальных визитов, распространение медиа и т.д. Кроме того, предусмотрено ограничение провайдерами доступа на страницы Арестовича в соцсетях на территории Украины.

Как писал "Телеграф", недавно Арестович рассказал, как в него попала молния. В сети это вызвало волну сарказма.