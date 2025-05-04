"Богу пора до окуліста": Арестович розповів, як у нього потрапила блискавка, і насмішив мережу

Блогер поділився черговою епічною історією

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нещодавно потрапив під санкції України, похвалився тим, що в його літак ударила блискавка. При цьому він згадав, що це з ним трапляється не вперше.

Оскільки Арестович в українському сегменті мережі вже прославився своїми "неймовірними" історіями, то цього разу без жартів та мемів не обійшлося. "Телеграф" зібрав найкращі.

"У літак, в якому я щойно летів, потрапила блискавка. Причому спалах і удар були прямо поряд з місцем, де я сидів", — написав він.

Схоже, що для авторів telegram-каналу "Блискавка" жарт напросився сам собою і вони не стали втрачати таку можливість.

Політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму профілі у Facebook описав цю ситуацію кадром із фільму "Невловимі месники".

Політолог Кирило Сазонов пожартував, що тут видно роботу санкцій.

Однак користувачі мережі в коментарях відзначили, що знаючи досвід Арестовича, ситуація не була настільки страшною.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали й на новину бурхливо відреагували.

Не промовчав і голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він теж похвалився своїм досвідом перебування під грозою та навіть показав відео, чого не зробив Арестович.

Варто зазначити, що погода 4 травня в Україні справді була не дуже сприятливою. Наприклад, під Києвом випав град, розміром з перепелине яйце.