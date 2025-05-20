Україна та Росія на нових переговорах наодинці не залишаться: у ЄС зробили заяву

У ЄС чекають "прогресу" найближчими днями

Наступні переговори між Україною та Росією можуть відбутися за участю представників ЄС та США. Однак дата їх проведення наразі невідома.

Про це розповіла під час брифінгу речник Європейської комісії Паула Піньо. Її слова передає Укрінформ.

Вона зазначила, що президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним зв’язався з європейськими лідерами, до яких входила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"В тому, що стосується наступних кроків, — і це була хороша ініціатива, — було погоджено, що мають відбутися прямі переговори між Україною і Росією, за участі європейських партнерів та США. Ми побачимо пізніше, де точно ці переговори мають відбутися", — сказала вона.

Піньо додала, що ЄС не відмовлявся від введення 17-го пакету санкцій проти Росії, проте терміни його застосування залежатимуть від "прогресу, який буде досягнуто найближчими днями". Вона зазначила, що серед нових обмежувальних заходів може бути введення цінової стелі на російську нафту, і можливо цей захід буде вжито разом з партнерами по "Великій сімці", які не входять до складу ЄС (Велика Британія, США, Канада, Японія).

Як повідомлялося раніше, після розмови з Путіним Трамп зв’язався з європейськими лідерами та президентом України та поінформував їх про те, що не бачить сенсу у введенні санкцій проти Росії. Крім того, він повідомив, що США не братимуть участі у переговорах з Україною та Росією.