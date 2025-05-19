"Переговори почнуться…" Трамп назвав свою вигоду від миру після розмови з Путіним

За словами президента США, сторони розпочнуть переговори не тільки про припинення вогню, а й про завершення війни

В понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він вважає, що бесіда, що тривала дві години, була "доброю", а тон — "чудовим".

Очільник Білого дому написав у Truth Social, що Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США після закінчення війни, і він з цим згоден.

"Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни", – йдеться у публікації.

Трамп пояснив, що умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає.

"Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само й Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни", – написав президент США.

Він заявив, що перемовини між Росією та Україною розпочнуться негайно, про що він вже повідомив Володимира Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн, Еманюеля Макрона, Джорджіа Мелоні, Фрідріха Мерца та Александра Стубба.

Очільник Білого дому також зазначив, що Ватикан в особі Папи Римського заявив про зацікавленість у проведенні переговорів між Москвою та Києвом.

Що сказав Путін про розмову з Трампом

Раніше глава Кремля заявив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. У меморандум між Києвом та Москвою можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання.

"РФ і Україна повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони", — сказав Путін і додав, що поновлення контактів у Стамбулі говорить про те, що сторони "загалом на правильному шляху".

Президент Росії високо оцінив бесіду з Трампом та назвав її конструктивною. За його словами, у відвертій та змістовній розмові Трамп висловив свою позицію з приводу припинення вогню.

Путін додав, що докладніше про деталі телефонної розмови розкажуть його речник Дмитро Пєсков і помічник Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Трамп зателефонував до президента України Володимира Зеленського перед початком бесіди з Володимиром Путіним. Розмова тривала лише кілька хвилин.