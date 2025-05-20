Украина и Россия на новых переговорах наедине не останутся: в ЕС сделали заявление

В ЕС ждут "прогресса" в ближайшие дни

Следующие переговоры между Украиной и Россией могут произойти при участии представителей ЕС и США. Однако дата их проведения пока неизвестна.

Об этом рассказала во время брифинга спикер Европейской комиссии Паула Пиньо. Ее слова передает Укринформ.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным связался с европейскими лидерами, в число которых входила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В том, что касается следующих шагов — и это была хорошая инициатива — было согласовано, что должны состояться прямые переговоры между Украиной и Россией при участии европейских партнеров и США. Мы позже увидим, где точно эти переговоры должны пройти", — сказала она.

Пиньо добавила, что ЕС не отказывался от введения 17-го пакета санкций против России, однако сроки его применения будут зависеть от "прогресса, который будет достигнут в ближайшие несколько дней". Она отметила, что среди новых ограничительных мер может быть введение ценового потолка на российскую нефть, и возможно эта мера будет принята вместе с партнерами по "Большой семерке", которые не входят в состав ЕС (Великобритания, США, Канада, Япония).

Как сообщалось ранее, после разговора с Путиным Трамп связался с европейскими лидерами и президентом Украины и проинформировал их о том, что не видит смысла во введении санкций против России. Кроме того, он сообщил, что США не будут участвовать в переговорах с Украины и России.