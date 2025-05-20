"Решение окончательное": в Польше рассказали, отправят ли войска в Украину

В Варшаве считают, что ее армия имеет другие задачи

Польша не изменила своего мнения относительно отправки войск в Украину в рамках "Коалиции желающих". Этого не произойдет и решение окончательное.

Об этом рассказал премьер страны Дональд Туск в интервью каналу TVP. По его словам, польская армия выполняет свою задачу по охране границы ЕС с Беларусью и Россией.

"Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Наша задача — и мы делаем это не только для себя, но также и для всей Европы — охранять европейскую и польскую границу с Россией и Беларусью с помощью наших солдат и организовать крупный центр по переброске оружия и помощи в Украину в Жешуве", — сказал он.

Он отметил, что информация о том, что Польша намерена присоединиться к "Коалиции желающих", поступила от специального представителя США по Украине, генерала Кита Келлога на прошлой неделе. Однако Туск подчеркнул, что он и европейские коллеги сразу объяснили, что это не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан ранее рассказал "Телеграфу", что после Украины Россия может напасть на страны Балтии, а заодно и на Польшу. Он считает, что единственный способ этого не допустить, это разбить российскую армию на украинской территории.

Стоит отметить, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур тоже недавно заявлял, что в случае завершения войны в Украине, сотни тысяч российских солдат будут готовы к нападению на европейские страны.