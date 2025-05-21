Зеленському не можна залишатися наодинці з Путіним: дипломат назвав головну причину

Росіяни схильні брехати, каже дипломат

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним допустимі, проте їм не можна залишатися наодинці. У будь-якому форматі потрібні посередники.

Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю Апострофу. За його словами, найближче вікно можливостей для переговорів буде лише восени, тому ще є час підготуватися.

При цьому дипломат не виступає проти проведення прямих переговорів Зеленського та Путіна, але категорично не рекомендує залишатися віч-на-віч.

"Обов’язково потрібні свідки. Вони (росіяни — ред.) брешуть. Набагато більше, ніж раніше, вони почали це робити. Вони підлі речі роблять, а потім намагаєшся пояснити, що не було такого", — сказав Чалий.

Він наголосив, що представники Європи на переговорах потрібні обов’язково, оскільки "російсько-американський міжсобойчик" нічого не вирішить.

Як повідомлялося раніше, британський генерал у відставці Чіп Чепмен повідомив, що перебої з постачанням допомоги зі США лише переконали Росію в тому, що Україна ослабла. У цих умовах припиняти бойові дії Путін не стане.