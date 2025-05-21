Зеленскому нельзя оставаться наедине с Путиным: дипломат назвал главную причину

Россияне склонны врать, говорит дипломат

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным допустимы, однако им нельзя оставаться наедине. В любом формате необходимы посредники.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Апострофу. По его словам, ближайшее окно возможностей для переговоров будет лишь осенью, поэтому есть еще время подготовиться.

При этом дипломат не выступает против проведения прямых переговоров Зеленского и Путина, но категорически не рекомендует оставаться один на один.

"Обязательно нужны свидетели. Они (россияне — ред.) врут. Намного больше, чем раньше, они начали это делать. Они подлые вещи делают, а потом пытаешься объяснить, что не было такого", — сказал Чалый.

Он подчеркнул, что представители Европы на переговорах нужны обязательно, поскольку "российско-американский междусобойчик" ничего не решит.

Как сообщалось ранее, британский генерал в отставке Чип Чепмен сообщил, что перебои с поставками помощи из США лишь убедили Россию в том, что Украина ослабла. В этих условиях прекращать боевые действия Путин не станет.