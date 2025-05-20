Як довго Росія зможе підтримувати війну: британський генерал озвучив стратегію Путіна

Попри те, що кожен кілометр дається дедалі дорожче, Путін не бере до уваги кількість жертв

Попри економічні труднощі та нестачу боєприпасів і живої сили, Росія наразі не вичерпала ресурси для продовження війни. Кремль вибрав стратегію виживання: економіка не перебуває в стані колапсу, але й не демонструє стабільного розвитку.

Про це "24 каналу" повідомив генерал-майор у відставці ЗС Великої Британії Чіп Чепмен. За його словами, чималу роль у підтримці РФ відіграє Китай, який забезпечує крайну-агресора товарами подвійного призначення — їхня частка в імпорті з КНР становить близько 80%.

Також Пекін побічно підтримує Північну Корею, яка передає Москві боєприпаси. "Не думаю, що Китай хоче, щоб Росія програла, але вони хотіли б бачити якийсь мир. З огляду на те, що я щойно сказав, Росія стає потенційно васальною державою Китаю", — додав експерт.

Як підкреслив генерал-майор у відставці, президент Володимир Путін вважає, що перебуває на шляху до перемоги, та просувається поступово. Призупинення військової допомоги Україні з боку США у лютому-березні лише зміцнило переконання Кремля, що ЗСУ "ослабли".

У таких умовах армії, що наступають, зазвичай не зупиняються. Попри те, що кожен кілометр дається дедалі дорожче, Путін не бере до уваги кількість жертв.

Для нього війна — не про втрати, а про досягнення політичних цілей. Тому речники Кремля, як-от Дмитро Пєсков, повторюють: війна триватиме до повного виконання завдань. А Сергій Лавров називає ідею "перемир’я" марною. "Росія все ще покладається на силу, хоча досягти мети зараз навряд чи можливо", — заявив Чіп Чепмен.

Російське керівництво не мислить категоріями тижнів чи місяців — навпаки, у Москві розглядають війну проти України як довгостроковий процес, розтягнутий на десятиліття або навіть століття. Для презилента Росії — це спроба історичного реваншу та відновлення "імперії", і навіть очевидний дисбаланс між амбіціями та реальними можливостями не вважається перешкодою. У Кремлі переконані, що з часом ситуація може змінитися на їхню користь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія активно посилює військову активність поблизу кордонів НАТО, зокрема біля Фінляндії, яка приєдналася до Альянсу у 2023 році. У західних аналітиків викликає занепокоєння ймовірність агресії проти країн Балтії. Кремль давно відпрацьовує подібні сценарії: дезінформація, інсценовані інциденти та риторика про "захист російськомовного населення" — типові інструменти його гібридної стратегії.