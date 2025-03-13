Найменшу в світі мавпу продають в Україні за майже 100 тисяч гривень: її можна годувати дитячою їжею (фото)

Ці мініатюрні примати живуть у тропічних лісах Південної Америки, але можуть жити і в інших умовах

Серед приматів є не тільки агресивні бабуїни, а й маленькі милі створіння — карликові ігрунки. Уявіть собі мавпу, яка менша за смартфон — це і буде вона.

Карликова ігрунка – це найдрібніший примат на планеті, доросла тварина важить не більше 100–150 грамів і легко поміщається в людській долоні. Таку манюню купити — зовсім не дешево. За самця просять 73 тисячі гривень, а за самочку 94,6 тисячі гривень. "Мавпочки нашого розведення", — сказано в оголошенні.

Оголошення про продаж мавпи-ігрунки

В природі карликова ігрунка живе в тропічних лісах Амазонії. В неволі їй потрібен просторий тераріум або клітка. Вони не виносять холоду, тож потрібно догрівати та досвічувати приміщення, щоб було не менше ніж +20 градусів.

Пухнасті карликові ігрунки

Схоже, наче природа створила іграшку

Оскільки живе ігрунка серед густих крон дерев, їй потрібні будуть гілки чи сходинки, щоб по них лазити та стрибати. Ігрунки в природі харчуються фруктами, комахами, соком дерев. Вдома їх годують кашами дитячого харчування із додаванням фруктів, м’ясом курки, комахами.

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