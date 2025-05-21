ЕС остался без США против России: теперь он может потерять единство — The Guardian

Надежды ЕС на усиление санкций со стороны США рассыпались

Желание американского президента Дональда Трампа сблизится с Россией похоже уже внесло разногласие между странами Запада. Теперь потеря единства грозит и странам ЕС.

Об этом говорится в материале The Guardian. Отмечается, что двухчасовой разговор Трампа с Путиным привел Украину и Европу в недоумение, поскольку американский президент даже не стал повторять предыдущее требование прекратить обстрелы украинских гражданских объектов.

Европа после этого сообщила о введении 17-пакета санкций против России, однако США аналогичное решение не принимали. Мало того, со стороны Вашингтона поступили сообщения о том, что США готовы вернуться к нормальной торговле, если войну удастся завершить.

Если же санкции США будут смягчены, то может рассыпаться европейское единство, а роль в этом наверняка сыграет Венгрия. Она может наложить вето на попытку ЕС ввести санкции против российской экономики, как уже неоднократно грозила. При этом далеко не во всех странах ЕС есть механизмы работы санкций на национальном уровне, поэтому в худшем варианте полагаться придется на какие-то альтернативные меры — введение пошлин или контроля за движением капитала. Однако в Европе надеются избежать такого сценария.

Кроме того, все чаще поднимаются вопросы о том, что может сделать ЕС без помощи Вашингтона. Альтернативным вариантом давления на Россию была бы G7, но США тоже являются частью этой группы.

ЕС объявил 21 мая о расширении санкционного списка. Помимо десятков бизнесменов и компаний туда попали почти две сотни судов из теневого флота Путина — танкеров, которые используются для обхода западных санкций и доставки нефти странам вроде Индии. Сейчас в списке 342 танкера, однако по данным дипломатов ЕС всего их на службе России около 800.

При этом Европа до сих пор остается крупнейшим покупателем российского газа, который продолжает поступать в основном в Германию через порты Бельгии. Также нет консенсуса относительно вторичных санкций против стран-покупателей российской нефти, что не дает странам вроде Китая и Индии мотивации искать ей замену.

Как сообщалось ранее, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что есть вероятность того, что Трамп и Путин объединят усилия по давлению на Украину.