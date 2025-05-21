"Тіньовий флот" Росії — головна мета нових санкцій: що про нього варто знати

Цей флот є важливою частиною стратегії Росії для обходу санкцій країн заходу

Російський "тіньовий флот" опинився у центрі уваги після того, як Європейський Союз ухвалив масштабний пакет санкцій, спрямований на обмеження діяльності цієї флотилії. Цей флот складається приблизно з 500 старих і незастрахованих нафтових танкерів, які використовуються для таємного експорту російської нафти, обходячи міжнародні санкції.

Як повідомляє "Hindustan Times", так званий "тіньовий флот" діє поза нормами міжнародного судноплавства: його судна не реєструються, приховують свої переміщення, часто змінюють назви та прапори, щоб ускладнити їх відстеження.

Вони навіть вимикають систему автоматичної ідентифікації (AIS), що дозволяє приховувати місцезнаходження. Часто нафту перекачують між танкерами посеред океану, щоб замаскувати походження вантажу.

Як зазначили у виданні, цей флот є важливою частиною стратегії Росії для обходу санкцій країн заходу, які забороняють продавати нафту за ціною вище встановленого ліміту і обмежують допомогу судноплавних компаній у транспортуванні російської нафти.

Водночас через старість і технічний стан танкерів, що часто купуються у вживаному стані на заході, зростає ризик аварій і забруднення навколишнього середовища.

Отже, "тіньовий флот" — це ключовий інструмент Росії для продовження експорту нафти всупереч санкціям, що має значний вплив як на економіку, так і на екологічну безпеку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи завдадуть нові санкції суттєвого удару по фінансових ресурсах Кремля. Експерти проаналізували і оцінили реальну ефективність запроваджених обмежень і їхній вплив на економіку Росії.