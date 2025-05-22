Це змова? Українці скаржаться на дивну схему з дешевими квитками на потяги

Плацкартні квитки зникають з продажу

Українці скаржаться на дивну ситуацію з продажем квитків Укрзалізниці — плацкартних місць на Київ немає, а купейні є. Люди вважають, що це не збіг, а спеціальна схема, щоб змусити людей переплачувати.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написала Ольга Погинайко (Olga Pogynaiko), розповівши свою історію з покупкою квитків. Жінка не змогла знайти плацкартний квиток навіть у непопулярний для поїздок день.

Користувачка соцмережі розповіла, що намагалася придбати плацкартний квиток на вівторок о 8:13, через 13 хвилин після відкриття продажу. Плацкартних місць у системі не виявилося, хоча день був непопулярним для поїздок.

Жінка вирішила купити квиток до Корсуня — наступної станції після Києва, що обійшлося дорожче. У коментарях інші користувачі підтвердили схожі проблеми, зазначивши, що на дальші станції після Києва плацкартні місця є в наявності.

Деякі пасажири знайшли обхідний шлях — вони купують квитки на кінцеві станції маршрутів або користуються сторонніми сервісами продажу квитків. Один з коментаторів розповів, що змушений купувати квитки до Львова, щоб дістатися Києва, оскільки це виходить дешевше за маршрутку.

Раніше в Укрзалізниці пояснювали, що на кожну станцію за маршрутом виділяють певну кількість місць у всіх категоріях вагонів. Пріоритет надається продажу квитків з початкової до кінцевої станції, незалежно від дня продажу. Винятком є останній день перед відправленням потяга, коли норми знімаються і всі місця стають доступними для всіх станцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий поскаржився на сервіс "Укрзалізниці". Тоді проблема також стосувалася купівлі квитків.