Это сговор? Украинцы жалуются на странную схему с дешевыми билетами на поезда

Плацкартные билеты исчезают из продажи

Украинцы жалуются на странную ситуацию с продажей билетов "Укрзализныци" — плацкартных мест в Киеве нет, а купейные есть. Люди считают, что это не совпадение, а специальная схема, чтобы заставить людей переплачивать.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала Ольга Погинайко (Olga Pogynaiko), рассказав свою историю с покупкой билетов. Женщина не смогла найти плацкартный билет даже в непопулярный для поездок день.

Пользователь соцсети рассказала, что пыталась приобрести плацкартный билет на вторник в 8:13, через 13 минут после открытия продаж. Плацкартных мест в системе не оказалось, хотя день был непопулярным для поездок.

Женщина решила купить билет в Корсунь — следующую станцию после Киева, что обошлось дороже. В комментариях другие пользователи подтвердили схожие проблемы, отметив, что на дальнейшие станции после Киева плацкартные места есть в наличии.

Некоторые пассажиры нашли обходной путь – они покупают билеты на конечные станции маршрутов или пользуются сторонними сервисами продаж билетов. Один из комментаторов рассказал, что вынужден покупать билеты во Львов, чтобы добраться до Киева, поскольку это получается дешевле маршрутки.

Ранее в УЗ объясняли, что на каждую станцию по маршруту выделяют определенное количество мест во всех категориях вагонов. Приоритет предоставляется продаже билетов с начальной до конечной станции, независимо от дня продажи. Исключение составляет последний день перед отправлением поезда, когда нормы снимаются и все места становятся доступными для всех станций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный пожаловался на сервис "Укрзализныци". Тогда проблема также касалась покупки билетов.