Місія неможлива: військовий поскаржився на сервіс "Укрзалізниці"

Через перебій зі зв'язком неможливо купити квиток

Навіть у 2025 році цифрові сервіси в Україні не завжди відповідають сучасним умовам. Один із таких випадків стався з українським захисником, який не міг оперативно оформити квиток через вимогу SMS-підтвердження в застосунку "Укрзалізниці".

Про це військовий написав у Facebook. Його публікація викликала жваву реакцію користувачів.

"Кожен зрозуміє весь біль, побачивши таке. Невже в сучасному світі не можна без цих підтверджень за допомогою ненадійного телефонного зв'язку? Тепер, щоби купити квиток, треба чекати на виїзд із позиції та десь у дорозі його замовляти", — написав він.

Допис військового у Facebook

У відповідь на критику в компанії зазначили, що подібні труднощі — не через недбалість, а через технічні й безпекові вимоги.

"На жаль, навіть у 2025 році повноцінна покупка квитка без стабільного зв’язку поки що неможлива. Система продажу вимагає підтвердження особи й оплати в реальному часі", — відповіли в "Укрзалізниці".

УЗ підкреслила, що такі механізми — це вимога часу: "Це питання безпеки, захисту персональних даних і запобігання шахрайству. Тому без хоча б короткочасного доступу до мобільного зв’язку або інтернету придбати квиток не вдасться."

Відповідь "Укрзалізниці"

Цей випадок викликав жваву дискусію в мережі. Частина користувачів підтримала військового.

Дехто підказав інший варіант для покупки квитків. Однак українці також назвали проблеми з таким способом купівлі.

Раніше "Телеграф" писав, що українці захопилися новими вагонами "Укрзалізниці". Одна з користувачок соцмереж поділилася враженнями після подорожі.