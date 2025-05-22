Після економічного колапсу – крах на фронті. Генерал-розвідник пояснив, як викинути Путіна з України

Тисячі "Томагавків", сотні АТАКМСів і танків Abrams призведуть до падіння кремлівського режиму

Системні дії Заходу, спрямовані проти російського експорту нафти і "тіньового" флоту РФ, зниження вартості енергоносіїв уп’ятеро позбавлять російський ВПК коштів для виробництва зброї, а економіку країни-агресора – можливості виживати і фінансувати військових, котрі ведуть війну в Україні.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. На його думку, ці передумови можуть привести Росію до економічного колапсу.

Однак у разі незгоди росіян з пропозицією президента США Дональда Трампа та Європи припинити бойові дії та обстріли мирного населення, перейти до мирних переговорів (з урахуванням інтересів України), не нав'язувати свої агресивні позиції — потрібні додаткові дії, — каже він.

— Треба конкретно показати: окрім економічних, енергетичних санкцій [США] надають всеохоплюючу військову допомогу. Це в десятки (а по деяких напрямках — у сотні) разів більше озброєння, техніки і новітніх боєприпасів, які не тільки дадуть Україні можливість захищатись, а системні переваги на фронті, що у Путіна не буде шансів не те що наступати, а навіть знаходитися на нашій території. Ми просто знищимо [росіян], — пояснює військовий експерт.

За його словами, це можуть бути тисячі крилатих ракет Tomahawk, сотні балістичних ракет ATACMS, сотні танків Abrams і мільйони різних типів боєприпасів, у тому числі касетних.

— Вони знищать буквально сотні ворожих сил на фронті в конкретному секторі, а за день це можуть бути десятки тисяч. І тоді прифронтова зона буде повністю знецінена в плані підкріплення позицій [ворога]. Оце системно, — каже генерал армії.

Він пропонує спочатку показати (не надати) Сполученим Штатам програму дій ЗСУ.

— Британія, Європа і закупка на зовнішніх ринках новітнього озброєння, яке піде потоками колосальними. У Росії нема шансів не те, що щось вигравати, а буде падіння режиму. Вони просто програють, ми зайдемо територію Росії і визволимо Крим. Оце це аргумент, я говорю напряму́, – підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили "Телеграфу", як Росія втратить мільярди доларів від запровадження Сполученими Штатами мит на експорт російської нафти.