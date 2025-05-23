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Знищать себе об оборону ЗСУ. Аналітик пояснив, коли "закінчаться" російські війська в Україні

Автор
Ігор Тимофєєв
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Підбитий російський танк
Підбитий російський танк. Фото armyinform.com.ua

Ворог матиме територіальні успіхи, але до тактичних здобутків йому далеко

Якщо російські окупанти ще рік продовжуватимуть наступ в Україні тими ж темпами, як це відбувалося останні півтора роки – вони самі себе знищать об оборону ЗСУ, не домігшись якихось стратегічних результатів. Територіальні здобутки у ворога будуть, але він їх отримає ціною величезних втрат.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, що наступальна операція ЗС РФ триває з жовтня 2023-го, весь 2024-й і йде 2025 року.

Більше читайте у публікації: "Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

— Насправді Росія продовжує ту саму операцію, завдання якої не змінилося: окупація всього Донбасу, а також максимальна окупація Запорізької, Херсонської областей, з можливістю виходу на Дніпропетровську область. Можливо, розширення окупації на Харківську область. Тобто, максимальні територіальні здобутки, щоб мати сильніші позиції в будь-яких комунікаціях зі США, Україною та Європою. Що ми бачимо в сухому залишку на цю мить? Жодних оперативних успіхів ця операція не мала, — каже військовий експерт.

Він порівняв статистику втрат росіян з жовтня 2023 року і територіальні здобутки Росії. На його думку це лише тактичний рівень.

— Звісно, можна говорити, що на Покровському напрямку Росія просувалася і мала певні територіальні здобутки, але це ж навіть не оперативний рівень. В результаті цих довгих, інтенсивних, дуже кровопролитних для росіян дій, вони не здійснили прориву українського фронту, — наголосив аналітик.

Він нагадав істерію росіян на тлі спроб розширення операції на Харківську область і просування до Вовчанська.

— В західній пресі тоді говорили вже про взяття Харкова. А ми знаємо, як це все робиться: Росія "зливає" інформацію, начебто якісь інсайди, що РФ хоче взяти Харків, просунутися абсолютно по всіх напрямках, взяти Покровськ…

Покровськ "брали" ще в червні минулого року і фронт "сипався" регулярно з квітня минулого року. Пройшов рік і результати абсолютно неприйнятні з точки зору втрат, які понесла Росія. Якщо ми уявимо, що Росія продовжує цей наступ ще рік, з тими ж самими результатами, ну це буде просто знищення російських військових об українську оборону, — вважає директор платформи New Geopolitics Research Network .

Він додав, що українська оборона цього року явно більш стабільна.

— Йде формування корпусів, які чітко будуть розподіляти лінію оборони і буде відповідальність конкретного командування корпусу. Корпусу будуть підпорядковані бригади, які будуть чітко виконувати завдання і будуть забезпеченими всім необхідним і підготовленими саме командуванням корпусу, а не тимчасовими оперативно-тактичними, оперативно-стратегічними командуваннями. Тобто це дійсно крок вперед, — підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан розповів "Телеграфу", чи реальне стратегічне завдання росіян в Україні.

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#Харків #Аналітики #Наступ #Втрати Росії #Михайло Самусь