Переговорам не завада? Зеленський повідомив про широкомасштабний наступ росіян на фронті

Український лідер назвав напрямок, який росіяни обрали основним

У четвер, 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри підготовку мирних переговорів, російська армія протягом кількох місяців наступає по усіх напрямках.

Про це український лідер сказав на пресконференції після зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Проте основним напрямом є Сумський.

"Вони розпочали свої наступальні дії. Вони були розпочаті в усіх напрямках і головним був саме Сумський напрямок. Там було зосереджено 67 тисяч військових. Ми робили необхідні кроки, щоб не дати їм об’єднатися. Тому вони працюють над тим, щоб відновлюватися, перегруповуватися та робити свою справу", — розповів гарант Конституції.

За його словами, військові повідомляють, що окупаційна армія РФ перебуває у постійному наступі протягом кількох місяців.

Раніше CNN посилаючись на американських чиновників повідомляло, що поки у Стамбулі готуються переговори України та Росії, у Москві нібито планують новий масштабний наступ. Під час нього росіяни хочуть "отримати все, що зможуть".

Водночас речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що Росія вже розпочала літній наступ на фронті. Також він додав, що під час своїх заяв про перемир’я, наприклад до 9 травня, росіяни ніколи його не дотримувалися, і жодного затишшя на фронті не було.