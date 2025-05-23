Уничтожат себя об оборону ВСУ. Аналитик объяснил, когда "закончатся" российские войска в Украине

Враг будет иметь территориальные успехи, но до тактических достижений ему далеко

Если российские оккупанты еще год будут продолжать наступление в Украине теми же темпами, как это происходило за последние полтора года — они сами себя уничтожат об оборону ВСУ, не добившись каких-либо стратегических результатов. Территориальные достижения у врага будут, но он их получит ценой огромных потерь.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Он объяснил, что наступательная операция ВС РФ продолжается с октября 2023 года, весь 2024-й и идет в 2025 году.

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— На самом деле, Россия продолжает ту же операцию, задача которой не изменилась: оккупация всего Донбасса, а также максимальная оккупация Запорожской, Херсонской областей, с возможностью выхода на Днепропетровскую область. Возможно расширение оккупации на Харьковскую область. То есть, максимальные территориальные достижения, чтобы иметь более сильные позиции в любых коммуникациях с США, Украиной и Европой. Что мы видим в сухом остатке на этот момент? Никаких оперативных успехов у этой операции не было, — говорит военный эксперт.

Он сравнил статистику потерь россиян с октября 2023 г. и территориальные достижения России. По его мнению, это всего лишь тактический уровень.

— Конечно, можно говорить, что на Покровском направлении Россия продвигалась и имела определенные территориальные достижения, но это даже не оперативный уровень. В результате этих долгих, интенсивных, очень кровопролитных для россиян действий, они не осуществили прорыв украинского фронта, — подчеркнул аналитик.

Он напомнил истерию россиян на фоне попыток расширения операции на Харьковскую область и продвижения к Волчанску.

— В западной прессе тогда говорили о взятии Харькова. А мы знаем, как это все делается: Россия "сливает" информацию, якобы какие-то инсайды, что РФ хочет взять Харьков, продвинуться абсолютно по всем направлениям, взять Покровск…

Покровск "брали" еще в июне прошлого года и фронт "сыпался" регулярно с апреля прошлого года. Прошел год и результаты совершенно неприемлемы с точки зрения потерь, которые понесла Россия. Если мы представим, что Россия продолжает это наступление еще год, с теми же результатами, ну, это будет просто уничтожение российских военных об украинскую оборону, — считает директор платформы New Geopolitics Research Network.

Он добавил, что украинская оборона в этом году явно стабильнее.

— Идет формирование корпусов, четко распределяющих линию обороны и ответственность конкретного командования корпуса. Корпусу будут подчинены бригады, которые будут четко выполнять задачи и будут снабжены всем необходимым и подготовлены именно командованием корпуса, а не временными оперативно-тактическими, оперативно-стратегическими командованиями. То есть, это действительно шаг вперед, — подытожил Михаил Самусь.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан рассказал "Телеграфу", реальна ли стратегическая задача россиян в Украине.