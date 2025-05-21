Місія нездійсненна чи...? Наскільки реальне стратегічне завдання росіян в Україні

До конституції РФ незаконно вписали чотири області України

Стратегічним завданням російських окупантів 2025-го та наступних років стане повне захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, незаконно включених до складу РФ та записаних до її конституції. І під це завдання вони виділятимуть певні сили та засоби, які спробують використати вже цього літа.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, наскільки це реально.

На його думку, захопити Луганську область ворог може, якщо вийде на Лиман та "піддавить" Сіверск Донецької області, то зможе видавити ЗСУ з напрямку Білогорівка — Григорівка на Луганщині. Таким чином ми втратимо контроль над залишками області.

— От по Донецькій області [у окупантів] уже проблеми. Одна справа з півдня підійти до Костянтинівки або навіть видавити наш гарнізон з Часового Яру, але інша — взяти Слов’янськ, Краматорськ та Дружківку. Це неможливо. За площею ця агломерація приблизно як Донецьк. Тобто неможливо це зробити за одну літню компанію, — каже військовий експерт.

За його словами, така ж картина у росіян щодо Покровсько-Мирноградської агломерації.

— Вони можуть з півдня спробувати видавити наші війська з Константинополя, і Багатиря (зараз там йдуть бої), але захопити повністю Покровсько-Мирноградську агломерацію, це дуже проблематично. А дістатися Добропілля, це взагалі нереально, принаймні за одну літню компанію, — припустив військовий льотчик.

— От що небезпечно для нас — росіяни можуть і теоретично, і практично захопити всю лівобережну Запорізьку область. Ось це проблема, бо їх там нічого не зупиняє. Там нема річок і серйозних географічних перешкод для підходу саме з півдня, окрім рокадних доріг із Запоріжжя на Донецьк, які нами використовуються, — каже військовий експерт.

Але, на його думку, ці дороги вже не виконують тієї функції, що була у них 2022 року, оскільки росіяни можуть атакувати з півдня Дніпропетровської області.

— Єдине, тут у них проблема буде величезна, нерозв’язна цього року — захоплення міста Запоріжжя, яке розташоване в основному на лівому березі Дніпра. Знову ж таки, дуже велика промзона. Це металургійні комбінати та феросплавні заводи. Неможливо за одну кампанію захопити такий мегаполіс. Тому намагатимуться однозначно, але не захоплять, — вважає полковник ЗСУ у запасі.

Він припустив, що така ж картина складеться в окупантів із форсуванням Дніпра в Херсонській області, де стоїть їхнє 100-тисячне угруповання.

— Вони намагатимуться переправитися через Дніпро. Але захоплюватимуть плацдарми невеликі, тактичні, особливо ближче до осені. Ми з ними впораємося, там також проблем не буде. Тому не виконають росіяни завдання на цю літню компанію із повним захопленням наших областей. Це неможливо. Хоча десь просунуться, це точно, — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", які країни Росія може атакувати після України.