Російські безпілотники атакували Суми. Частина міста без світла та води, є постраждалий (фото)

На місцях працюють рятувальники

Суми в ніч на середу, 21 травня, росіяни атакували безпілотниками. Під ударами були два підприємства, пошкоджені лінії електропередач.

Як повідомив в.о. сумського міського голови Артем Кобзар, у деяких районах міста після обстрілу відсутнє електропостачання. Він уточнив, що по одному з об’єктів зафіксовано п'ять влучань, по іншому — два. На місцях працюють всі необхідні служби.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що попередньо відомо про одного постраждалого. Він додав, що внаслідок влучання в промислові обʼєкти виникли пожежі. Через пошкодження ліній електропередач знеструмлено частину обласного центру.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що без світла також залишилися обʼєкти водопостачання міста. Над відновленням подачі електропостачання вже працюють фахівці. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори. Він також підтвердив інформацію про одного постраждалого.

Як повідомляв "Телеграф", 12 травня росіяни дроном вдарили у автівку енергетиків на виїзді з Сум. Загинув 44-річний водій АТ "Сумиобленерго".