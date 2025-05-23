В Киеве раздаются взрывы: россияне атакуют столицу дронами

За ночь ожидается 150 БПЛА

В пятницу вечером в столице Украины работали силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. Зафиксированные взрывы прогремели в разных районах Киева, в частности в Голосеевском, где упали обломки одного из БпЛА.

Информацию подтвердили Киевская городская военная администрация и мэр Виталий Кличко.

22:39 В результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе пострадали два человека — 54-летний мужчина и 50-летняя женщина, сообщает КОВА. Оба получили осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате удара также повреждены частный дом и автомобиль. Атака продолжается, потому призываем всех оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

22:38 В пригороде столицы снова слышны громкие взрывы, передают корреспонденты "Телеграф".

22:19 В Голосеевском районе в результате падения обломков поврежден авто, без возгорания. Уточнение: повреждены 4 автомобиля и окна здания, без пострадавших.

По состоянию на 22.09 воздушная тревога в городе продолжается, ПВО продолжает работать. По сообщениям главы КМВА Тимура Ткаченко, обломки дрона упали на открытую местность, пострадавшие пока не зафиксированы.

Власти призывают жителей столицы не покидать укрытий до официального завершения угрозы.

"БпЛА еще заходят в столицу. В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что днем 23 мая в Одессе прогремели мощные взрывы. Российские войска снова нанесли удар по городу, применив баллистические ракеты, попавшие в портовую инфраструктуру.