Российская баллистика стала еще опаснее. Игнат сделал тревожное заявление

Не игнорируйте объявленные воздушные тревоги

Россия модернизировала баллистические ракеты "Искандер-М", которыми бьет по Украине. Теперь противовоздушной обороне, в том числе системам Patriot, будет труднее сбивать такие цели.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, модернизация связана не только с изменением вычисления траектории полетов.

"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что именно ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", — сказал спикер.

По его словам, в результате такого улучшения системы Patriot, способные перехватывать цель, сталкиваются с новым вызовом, чтобы эффективно сбивать баллистические ракеты.

"Другое — полет баллистической ракеты по такой квазе баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и рассчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предусмотреть", — добавил Игнат.

Он объясняет, что баллистические ракеты и так трудно сбивать, а сейчас российская модернизация усложнила этот процесс. Однако системы ПВО продолжат защищать небо Украины и сбивать все воздушные цели России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 24 мая россияне обстреляли Киев баллистикой и дронами.