Припинення вогню "розділить" Україну: як зменшити ризики від цього, пояснив колишній радник Трампа

Такий сценарій не в інтересах нашої держави

Тридцятиденне перемирʼя, до якого прагне Україна і яке є метою переговорів, за словами президента Володимира Зеленського, може становити серйозну загрозу. Річ у тім, що під час припинення вогню лінія фронту фактично стане кордоном і розділить нашу державу.

Про це сказав Джон Болтон, радник з національної безпеки президента Трампа у 2018-2019 роках, в інтерв'ю для LIGA.net. Він наголосив, що Україна має мати можливість продовжувати війну навіть у випадку перемирʼя.

"Мене насправді турбує те, що Україна взагалі погодиться на припиненні вогню. Тому що як тільки це станеться, якщо потім будуть тривалі переговори, лінія припиненню вогню стане фактичним кордоном. І ви отримаєте розділену країну, що, очевидно, не в інтересах України", — сказав Болтон.

Водночас у такому "розділеному" стані Україна повинна мати можливість продовжувати війну. І тут важливо розуміти, чи продовжують Сполучені Штати під керівництвом президента США Дональда Трампа надавати допомогу або якщо він цього не зробить, чи компенсують європейці втрачене.

Лінія фронту на мапі Deep State станом на 22 травня 2025

Проте, за словами Болтона, очевидно, що Україна опинилася в складному становищі.

"Я підозрюю, ніхто не хоче, щоб війна тривала. Але якщо це ціна збереження, можливості повернути всі українські території, то це, можливо, найкращий вихід", — сказав колишній радник Трампа.

Раніше "Телеграф" писав, що переговори щодо припинення вогню в Україні технічного рівня можуть пройти наступного тижня (26 травня — 1 червня). Це може статись у Ватикані.