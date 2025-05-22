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Рекордний обмін полоненими та переговори у Ватикані. У Путіна розповіли про "прогрес"

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Димитро Пєсков Новина оновлена 22 травня 2025, 13:34
Димитро Пєсков. Фото telegraf.com.ua

Не забули пригрозити і Європі

В Росії заявляють, що наразі немає ніяких домовленостей про новий раунд переговорів з Україною. Кремль нібито очікує від Києва ''виконання" рішень "Стамбула-2".

Про це заявив прессекретар очільника РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росія "зацікавлена" у наближенні миру, але на своїх умовах.

Головні заяви Пєскова

  • Всі сторони зацікавлені в тому, щоб здійснити обмін полоненими між РФ та Україною за формулою "1000 на 1000" у швидкому режимі. Наразі триває робота з узгодження конкретних прізвищ.
  • Україна отримає перелік умов, за яких Росія погодиться на припинення вогню.
  • Ніяких домовленостей щодо проведення переговорів щодо "українського врегулювання" у Ватикані не було.
  • У Путіна постійно є плани відвідати Донецьк та Луганськ, згодом вони будуть здійснені.
  • ЕС після підвищення мит на азотні добрива з РФ та Білорусії в результаті отримає добрива за вищою ціною та найгіршою якістю. Європейці продовжать, як завжди, стріляти собі в ногу.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб казав, що переговори щодо припинення вогню в Україні технічного рівня можуть пройти наступного тижня. Це може статись у Ватикані. До того в Кремлі вже наголошували про відсутність будь-яких домовленостей з Україною після розмови президента США Дональда Трампа з Путіним.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких двох цілей досяг Кремль розмовою з Трампом.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Дмитро Пєсков