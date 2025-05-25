З 1 червня деякі українці платитимуть ще одну платіжку. Чиї гаманці схуднуть на понад 4 тис.

Сума залежить від податку, який своєю чергою визначається місцевою радою

З 1 червня 2025 року українці, які є власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку — податок на нерухомість.

Вже з початку року власники великих квартир та домів в Україні мають платити податок на нерухомість і ставка податку визначатиметься місцевою радою. Про це передає "Стіна", з посиланням на "Обозреватель".

Відповідно до Податкового кодексу, є встановлена максимальна ставка, тобто 1,5% від мінімальної зарплати на січень минулого року. В більшості містах було вставлено максимальний податок, наприклад у Києві. Але є і ті, що платитимуть лише 0,5% — Кропивницький. Перший платитиме 106,5, інший — 35,5 гривень.

Яка є норма житла, щоб не платити податок

Якщо є квартира не більше 60 кв., будинок не більше 120 кв. або і те й інше, але не більше 180 кв. разом, то платити цей податок не потрібно.

Наприклад, якщо у власності є квартира з площею 100 квадратів, то українець повинен заплатити за площу до 40 квадратів. Однак максимальна сума сплати складає 4260 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто платитиме ще третю платіжку за газ у червні.