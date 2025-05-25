С 1 июня некоторые украинцы будут платить еще одну платежку. Чьи кошельки похудеют более чем на 4 тыс.

Сумма зависит от налога, который в свою очередь определяется местным советом

С 1 июня 2025 года украинцы, которые являются владельцами больших квартир или домов, будут вынуждены платить еще одну платежку — налог на недвижимость.

Уже с начала года владельцы больших квартир и домов в Украине должны платить налог на недвижимость и ставка налога будет определяться местным советом. Об этом передает "Стена" со ссылкой на "Обозреватель".

Согласно Налоговому кодексу, установлена максимальная ставка, то есть 1,5% от минимальной зарплаты на январь прошлого года. В большинстве городах было вставлено максимальный налог, например в Киеве. Но есть и те, которые будут платить только 0,5% — Кропивницкий. Первый будет платить 106,5, другой — 35,5 гривны.

Какова есть норма жилья, чтобы не платить налог

Если есть квартира не более 60 кв., дом не более 120 кв. или и то и другое, но не более 180 кв. вместе, то платить этот налог не нужно.

Например, если в собственности есть квартира с площадью 100 квадратов, то украинец должен заплатить за площадь до 40 квадратов. Однако максимальная сумма уплаты составляет 4260 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто будет платить еще третью платежку за газ в июне.