Россия запустила по Украине новые дроны. Чем они опасны (фото)

Летели из Крыма

Россия впервые атаковала Украину новым типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Группа этих дронов была запущена с территории Крыма.

Об этом сообщил военный специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш. Судьба этих БПЛА не озвучивается из соображений информационной безопасности.

""Дань-М" — это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переделала на ударный БПЛА. В оригинале мишень имеет красный цвет, но в этом случае цвет ее корпуса изменили", — говорится в сообщении.

БПЛА "Дань-М"

По словам специалиста, Украина тоже переделывала в начале войны реактивные БПЛА "СТРИЖ". Однако это делалось из-за отсутствия крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. Поэтому возникает вопрос: зачем Россия так модернизировала дроны.

Основные характеристики БПЛА "Дань-М":

время полета 25-40 минут.

скорость 400-750 км/ч.

высота полета до 9 км.

БПЛА "Дань-М"

Известно, что благодаря своей конструкции дрон обладает низкой радиолокационной заметностью. Так он лучше обходит средства ПВО, а также может избегать истребителей-перехватчиков. Фактически, этот БПЛА может частично заменить пилотируемые штурмовые самолеты.

Напомним, что Россия нашла новый опасный способ кошмарить Харьков. Кремль начал запускать необычные FPV-дроны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия модернизировала ракеты "Искандер-М". Они стали еще опаснее и их труднее сбивать.