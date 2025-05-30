Якщо не зробите цього - колорадський жук знищить вашу картоплю: як врятуватися

Цей метод особливо ефективний на початку сезону

Досвідчені садівники поділилися простим і ефективним способом боротьби з колорадським жуком на картоплі. Він дозволяє зібрати шкідників у рази швидше, ніж традиційний збір руками.

"Телеграф" розповість про цей метод. І ви назавжди забудете про цього шкідника на городі.

Для цього методу знадобиться звичайний побутовий пилотяг і достатньо довгий подовжувач. Головна умова успіху — кабель має бути завдовжки щонайменше 50-100 метрів, щоб можна було вільно пересуватися по всій ділянці картоплі, не перетягуючи постійно шнур і не шукаючи нові розетки.

Як це працює: пилосос легко всмоктує дорослих жуків, личинок і навіть кладки яєць з листя картоплі. Процес проходить у декілька разів швидше за ручний збір, особливо на великих ділянках.

Практичні поради:

Найкраще проводити "пилососну" очистку вранці або ввечері, коли жуки менш активні

Використовуйте насадку з широким соплом для захоплення більшої площі

Після збору вміст мішка пилососа потрібно одразу знищити або винести подалі від городу

Подовжувач краще брати на котушці — це зручніше для розмотування і змотування

Цей метод особливо ефективний на початку сезону, коли популяція жуків ще не встигла сильно розмножитися. Городники стверджують, що така обробка раз на тиждень може значно скоротити кількість шкідників без використання хімікатів.

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