Невідомий об'єкт на парашуті після вибуху в Запоріжжі: що це було насправді

Вигляд цього парашута неабияк стурбував мешканців Запоріжжя

Після одного з вибухів, що пролунав у Запоріжжі 30 травня, у п’ятницю, місцеві жителі побачили в небі об’єкт, який повільно спускався на парашуті. У мережі з’явилися відео з місця подій, які викликали активні обговорення у спільноті.

За словами авіаексперта та заступника директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, це цілком міг бути російський дрон-розвідник. У коментарі для "Телеграфа" він пояснив, що багато моделей таких дронів мають парашутні системи.

"Вони спрацьовують у разі втрати зв’язку, відмови двигуна або після завершення місії. Це дозволяє дрону повільно спускатися й не пошкодити техніку чи людей на землі", – пояснив експерт.

Серед можливих моделей він назвав "Орлан-10", "Элерон-3СВ", ZALA 412-16E та "Тахіон".

"Орлан-10" – російський безпілотний авіаційний комплекс розвідки. Його призначення – спостереження за місцевістю, виявлення цілей та коригування вогню. Дрон запускається з катапульти, може діяти в онлайн-режимі або автономно, а для повернення використовує парашутну систему.

"Элерон-3СВ" – російський безпілотний авіаційний комплекс ближньої дії. Він призначений для оптико-електронної розвідки в реальному часі, здатен працювати цілодобово та використовується для виявлення й ідентифікації цілей, а також визначення їхніх координат за допомогою ГЛОНАСС або GPS.

ZALA 412-16E – російський безпілотний літальний апарат малої ваги. Призначений для ведення розвідки, спостереження, моніторингу територій та інших завдань. БПЛА має електродвигун, злітає за допомогою пневматичної установки, а приземляється за допомогою парашута й повітряного амортизатора.

"Тахіон" – це малий російський безпілотний літальний апарат, який використовується для розвідки, коригування вогню, цілевказування та оцінки завданих ушкоджень. БПЛА здатен працювати як удень, так і вночі, у видимому та інфрачервоному діапазонах, залежно від погодних умов. Він використовується для аерофото- та відеозйомки на відстані, може виконувати роль ретранслятора зв’язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ворог активно нарощує виробництво ударних безпілотників і готується до масованих атак із можливим застосуванням сотень або навіть тисяч дронів одночасно. Частина цих апаратів використовує українські SIM-картки для навігації та передавання телеметрії. Попри численні попередження з боку військових, в Україні досі не запроваджено обов’язкової ідентифікації абонентів або іншого ефективного механізму для вирішення цієї проблеми.