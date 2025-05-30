Неизвестный объект на парашюте после взрыва в Запорожье: что это было на самом деле

Вид этого парашюта изрядно обеспокоил жителей Запорожья.

После одного из взрывов, раздавшихся в Запорожье 30 мая, в пятницу, местные жители увидели в небе медленно спускавшийся на парашюте объект. В сети появились видео с места событий, вызвавших активные обсуждения в сообществе.

По словам авиаэксперта и заместителя директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, это вполне мог быть российский дрон-разведчик. В комментарии для "Телеграфа" он объяснил, что многие модели таких дронов имеют парашютные системы.

"Они срабатывают в случае потери связи, отказа двигателя или после завершения миссии. Это позволяет дрону медленно спускаться и не повредить технику или людей на земле", – объяснил эксперт.

Среди возможных моделей он назвал "Орлан-10", "Элерон-3СВ", ZALA 412-16E и "Тахион".

"Орлан-10" — российский беспилотный авиационный комплекс разведки. Его назначение — наблюдение за местностью, обнаружение целей и корректировка огня. Дрон запускается из катапульты, может действовать в онлайн-режиме или автономно, а для возвращения использует парашютную систему.

"Элерон-3СВ" – российский беспилотный авиационный комплекс ближнего действия. Он предназначен для оптико-электронной разведки в реальном времени, способен работать круглосуточно и используется для обнаружения и идентификации целей, а также для определения их координат с помощью ГЛОНАСС или GPS.

ZALA 412-16E – российский беспилотный летательный аппарат малого веса. Предназначен для ведения разведки, наблюдения, мониторинга территорий и других задач. БПЛА имеет электродвигатель, взлетающий с помощью пневматической установки, а приземляющийся с помощью парашюта и воздушного амортизатора.

"Тахион" – это малый российский беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки, корректировки огня, целеуказания и оценки нанесенных повреждений. БПЛА способен работать как днем, так и ночью, в видимом и инфракрасном диапазонах в зависимости от погодных условий. Он используется для аэрофото- и видеосъемки на расстоянии, может выполнять роль ретранслятора связи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что враг активно наращивает производство ударных беспилотников и готовится к массированным атакам с возможным применением сотен или даже тысяч дронов одновременно. Часть этих аппаратов используют украинские SIM-карты для навигации и передачи телеметрии. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны военных, в Украине до сих пор не введена обязательная идентификация абонентов или иного эффективного механизма для решения этой проблемы.