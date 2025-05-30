Путин хотел Киев за три дня, но застрял в "буферной" зоне на Сумщине. Военный эксперт оценил планы окупантов

За каждый оккупированный наш населенный пункт у нас болит, но есть нюансы

Российский диктатор Владимир Путин намерен захватить всю Украину и для этого задействовал инструментарии разного характера. Однако даже создать "буферную" зону в Сумской области ему не удается.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, насколько осуществимы планы врага.

Он напомнил, что враг контролирует меньшую территорию Украины, чем это было в мае 2022 года.

— С другой стороны, есть решение российского командования, в частности гражданина Путина. И он отдал войскам приказ создать т.н. "буферную" (два года назад называл ее "санитарной") зону на территории Сумщины, чтобы отодвинуть Силы обороны и сделать это "прокладкой" для безопасности самой России, — говорит военный эксперт.

Однако, по его словам, до сих пор продолжаются бои в Курской области РФ. Силы обороны Украины выполнили свои задачи и без завышенных ожиданий сами создали нечто приближенное к "буферной" зоне.

— Эта "буферная" зона как раз и дала возможность нам максимально удержать ситуацию под контролем в Сумской области. Не отдать те территории, где враг пытался атаковать и, к сожалению, имел определенные тактические продвижения, — объясняет представитель УГА.

Он добавил, чтобы создать запланированную "буферную" зону, россияне должны выполнить несколько вещей.

— "Буферная" зона — это не два-три километра. Это соответствующая глубина территории и ширина фронта. Ее нужно увлечь, удержать и пытаться продвигаться дальше. Что на сегодняшний день из этого сделано? Ничего. Речь идет о контроле за четырьмя населенными пунктами. Это наша территория и за каждый из них болит, но это не глобальные населенные пункты, где есть соответствующая инфраструктура и укрепление, — говорит военный эксперт.

Карта Deep State. Власти Сумской области подтвердили оккупацию врагом четырех неселенных пунктов.

Он объяснил, что в этом направлении враг давно действует штурмовыми и диверсионно-разведывательными группами.

— Сейчас активности стало больше плюс авиационная компонента. Враг максимально ее использует по всему фронту, а в Сумской области — особенно.

Не хочу спешить (потому что того требует информационная тишина), но надеюсь, что наши тактические инструменты, контратакующие действия позволят отбросить врага на наиболее угрожающих отрезках на Сумщине, — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, что глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил оккупацию врагом четырех сел — Новенькое и Басовка в Юнаковской громаде, а также Веселовки и Журавки в Хотинской громаде.