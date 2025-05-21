Багато російських військових не зможуть знайти місце у цивільному житті

Російська влада побоюється завершувати війну, оскільки в цьому випадку їм доведеться мати справу з величезною кількістю колишніх військовослужбовців, які втратили страх смерті і вміють лише вбивати. Однак у разі завершення вторгнення в Україну, у Москви може виникнути спокуса промацати боєздатність НАТО.

Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков (позивний Цезар) в інтерв’ю "Фактам ICTV". За його словами, найактивніші прихильники війни в російській армії — це тилові командири, які мають можливість отримувати величезні виплати та розкрадати гуманітарку й гроші з карток солдатів.

Він наголошує, що водночас рядові та молодший командний склад після повернення до цивільного життя просто не зможе знайти собі роботу. Це пов’язано з тим, що під час перебування на фронті вони отримували близько 200 тисяч рублів, а після повернення зможуть розраховувати десь у середньому на 38 тисяч.

"Напевно, у разі згортання бойових дій ми побачимо сотні тисяч людей, які повернулися з фронту, які навчилися вбивати, багато хто втратив страх смерті, які вимагають у свій бік, у їх розумінні, соціальної справедливості. "Ці кур'єри в Москві, різний офісний планктон сидить, заробляє приблизно такі ж гроші, а ми — герої, захисники, денацифікатори, тепер не можемо нормально прилаштуватися, та й не хочемо, власне кажучи". Ось тому це буде, звичайно, чергова хвиля насильства", — сказав Цезар.

Він зазначив, що Кремль, ймовірно, захоче й надалі їх "утилізувати" в Україні чи відкрити новий фронт. За його словами, країни Балтії та Польща можуть стати ціллю нової агресії дуже швидко, оскільки для Путіна не важко перекинути угруповання, а військова логістика вже налагоджена і армія має бойовий досвід.

"НАТО себе, скажімо чесно, у цьому конфлікті показала дуже млявою і боягузливою структурою. Ось тому, так, спокуса напасти на Польщу, на країни Балтії у нього може зберігатися", — додав Цезар.

Як повідомлялося раніше, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан раніше розповів "Телеграфу", що після України Росія може напасти на країни Балтії, а заразом і на Польщу. Він вважає, що єдиний спосіб цього не допустити, це розбити російську армію на українській території.

Варто зазначити, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур також нещодавно заявляв, що у разі завершення війни в Україні сотні тисяч російських солдатів будуть готові до нападу на європейські країни.