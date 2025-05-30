Медаль імені Арестовича і не тільки. Трамп знову став героєм мемів

Жартували і про те, що Маск залишає посаду "спеціального державного службовця" в Білому домі

Президент США Дональд Трамп продовжує надихати українців на створення мемів. Цього разу жартували не тільки про "завершення" політичної кар'єри американського мільярдера Ілона Маска, а й про нову обіцянку голови Штатів щодо війни в Україні.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми та смішні картинки, які поширювали в мережі останнім часом. Зауважимо, що Ілон Маск заявив про часткове завершення політичної кар'єри нещодавно. Він залишає посаду "спеціального державного службовця", проте продовжить роботу як неофіційний радник президента США і зможе відвідувати зустрічі в Білому домі.

Українці вже почали жартувати з цього приводу, особливо враховуючи те, як сильно Маск підтримував Трампа під час його передвиборчої кампанії, а також у перші місяці президентства. Однак ще взимку з'являлись чутки про напружені стосунки між мільярдером та 47-м президентом США, тоді ЗМІ писали, що нібито Трамп соромиться Маска.

Окрім цього нещодавно Трамп заявив, що дав очільнику Росії Володимиру Путіну 2 тижні, щоб визначити, чи серйозно він "налаштований на мир". Проте українці не забули, що президент США доволі часто давав гучні обіцянки про завершення війни в Україні, які так і не стверджувались.

Також користувачі порівняли Трампа з славнозвісним Олексієм Арестовичем, який на початку повномасштабного вторгнення обіцяв, що війни в Україні закінчиться "через 2-3 тижні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Франції Емануель Макрон став героєм мемів після ляпас своєї дружини.