Не знаете свой тариф на "Киевстар"? Эти четыре способа помогут вам за считанные секунды

Для этого не обязательно звонить оператору

Мобильные операторы время от времени меняют условия тарифных планов, а также их стоимость. Пользователям "Киевстара" предлагают несколько способов, чтобы детально ознакомиться со своим тарифом в случае необходимости.

Информация об этом размещена на официальном сайте "Киевстар". Там отметили, что всего есть четыре варианта, с помощью которых можно узнать свой тарифный план.

Одним из самых непростых способов можно назвать звонок оператору, поскольку абоненту придется выслушать большое количество предложений и рекламы.

Как узнать свой тарифный план

На сайте — авторизуйтесь и вы сразу увидите ваш подключенный тариф.

по запросу *100*01*2#

В приложении "Мой Киевстар"

По номеру 466*66

В настоящее время на официальном сайте "Киевстар" представлены 30 активных тарифов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пользователи "Киевстар" просят вернуть акцию "Счастливый день", позволявшая получить безлимитный интернет всего за одну гривну. С 15 мая она была завершена. В компании ответили на просьбу абонентов.