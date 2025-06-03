Не знаете свой тариф на "Киевстар"? Эти четыре способа помогут вам за считанные секунды
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Для этого не обязательно звонить оператору
Мобильные операторы время от времени меняют условия тарифных планов, а также их стоимость. Пользователям "Киевстара" предлагают несколько способов, чтобы детально ознакомиться со своим тарифом в случае необходимости.
Информация об этом размещена на официальном сайте "Киевстар". Там отметили, что всего есть четыре варианта, с помощью которых можно узнать свой тарифный план.
Одним из самых непростых способов можно назвать звонок оператору, поскольку абоненту придется выслушать большое количество предложений и рекламы.
Как узнать свой тарифный план
- На сайте — авторизуйтесь и вы сразу увидите ваш подключенный тариф.
- по запросу *100*01*2#
- В приложении "Мой Киевстар"
- По номеру 466*66
В настоящее время на официальном сайте "Киевстар" представлены 30 активных тарифов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пользователи "Киевстар" просят вернуть акцию "Счастливый день", позволявшая получить безлимитный интернет всего за одну гривну. С 15 мая она была завершена. В компании ответили на просьбу абонентов.