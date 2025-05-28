Зради від Київстару немає? У компанії пояснили за фільми російською

Київстар ТБ є ретранслятором телеканалів, що мають ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Користувачі онлайн-кінотеатру Київстар ТБ незадоволені тим, що ресурс показує серіали російською. У компанії відповіли чесно.

У соціальних мережах з'явився коментар абонентів, які звертають увагу на присутність російських фільмів у каталозі сервісу. Один з користувачів, Максим Чуриков, звернувся до компанії з питанням.

Чоловік запитав наступне: "Підкажіть, коли ви приберете російськомовні фільми з "Київстар ТБ?".

У відповідь представник Київстар повідомив, що Київстар ТБ є ретранслятором телеканалів, що мають ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Мова трансляції європейських телеканалів може бути різною і навіть не мати української. Проте ми, як одна із найбільших ОТТ-платформ mini працюємо над впровадженням з боку дистрибюторів історії українськомовної озвучки", — йдеться у повідомленні.

Представник компанії також додав, що вони комунікують з правовласниками телеканалів, які пропонують російськомовне звучання.

"Сподіваємося, що телеканали в найближчому майбутньому відгукнуться на наші пропозиції та запропонують у мові перегляду і українську", — пишуть оператори.

Раніше "Телеграф" писав, що абонент мобільного оператора lifecell поскаржився в соціальних мережах на автоматичне списання коштів з його рахунку.