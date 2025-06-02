Путін заткнувся чи готує відповідь? У Росії приховують масштаби знищення авіації

Як Кремль може відповісти на ляпас від СБУ

Російський президент Володимир Путін досі не сказав жодного слова про масовану атаку України на стратегічну авіацію РФ, унаслідок якої було знищено щонайменше 13 бомбардувальників. Замовкли навіть найбільш балакучі російські пропагандисти, включно з віцеспікером Радбезу Дмитром Медведєвим.

За даними OSINT-аналітиків, українським спецслужбам вдалося знищити як мінімум 13 стратегічних бомбардувальників на аеродромах у Мурманській, Іркутській, Рязанській, Іванівській та Амурській областях. Сама СБУ заявила про ураження 40 російських літаків дальньої авіації.

Приголомшені, злякані та мовчать

Атаці на авіабази передували "обвалення" мостів у Брянській і Курській областях у суботу, 31 травня, внаслідок чого загинули 7 людей і понад 100 постраждали. Путін не прокоментував і цих подій.

Без коментарів залишився також підрив російського військового поїзда в Мелітопольському районі Запорізької області. У понеділок пресслужба Кремля лише опублікувала привітання Путіна з нагоди 70-річчя космодрому Байконур, не згадавши про жодну з подій, що сталися у вихідні.

Російські державні ЗМІ намагаються приховати масштаби втрат від ударів українських дронів. Головні телеканали "Первый канал" і "Россия 1" присвятили найбільшій атаці на російські авіабази лише по 40 секунд ефірного часу у підсумкових випусках новин. Ведучі просто зачитали скупе повідомлення Міноборони про "загоряння кількох одиниць авіаційної техніки" без жодних деталей операції. В ранкових випусках новин про атаку дронів уже взагалі не повідомляли.

Державні агентства ТАСС і РІА Новости почали висвітлювати атаки тільки після офіційної публікації Міноборони. Про втрати російської авіації не повідомило жодне з провідних російських видань. Навіть глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський не прокоментував події, лише повідомивши після приземлення в Стамбулі, що у нього "гарний настрій".

Путін готує помсту — у цьому немає сумнівів

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував "Телеграфу" ситуацію з мовчанням російського керівництва. Експерт попередив, що російський лідер готує відповідь на удари по авіабазах.

"Що він буде відповідати, я думаю, це однозначно. У мене, з цього приводу, знаючи, як себе вони поводять, сумнівів немає", — наголосив Романенко.

Генерал Ігор Романенко

За словами генерала, Путін поки не прийняв остаточного рішення щодо відповіді на удари по авіабазах. "Він іще не прийняв рішення, яким чином реагувати", — зазначив експерт у коментарі. Водночас генерал попередив, що російський лідер однозначно готує помсту, оскільки є "дуже злобною і мстивою людиною". Тепер треба подивитися, як себе поведе російська делегація на переговорах у Стамбулі, адже "вони там теж лякали-лякали, а тут такий ляпас", каже генерал.

Водночас Романенко відзначив, що у Росії залишається достатньо ракетної зброї та дронів для відповіді. Експерт пояснив, що росіяни можуть посилити удари по українських об'єктах, при цьому будуть заявляти, що атакують військові цілі.

За словами генерала, з моря росіяни можуть використовувати тактичну авіацію для ударів, наприклад, по Одесі та Південному. Противник також може спробувати вдарити по "центру прийняття рішень у Києві", проте експерт сумнівається у цьому, бо вважає, що росіянам зараз це невигідно через позицію Китаю.

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Романенко також нагадав, що росіяни знають, де розташовані українські військові полігони, і спеціально вибираю час для ударів, коли там перебувають наші військові.

Щодо можливості ядерної загрози, то Ігор Романенко впевнений, що "ядерну їм не дадуть (використати — ред.) китайці". За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту до Москви чітко дав зрозуміти це Путіну.

Експерт також підкреслив, що росіяни продовжуватимуть наступ на сухопутних фронтах, використовуючи накопичені резерви. "На Суми, гляньте, як вони діють. Від Покровська, в бік Костянтинівки і в бік Дніпропетровщини. На Запоріжжя, активізація", — наголошує Романенко.

Атака України на авіабази РФ це "добре, але нам треба, в першу чергу, змінювати ситуацію на фронтах… щоб ми могли зупинити їхні просування. А цього вже третій рік не виходить", — підсумував генерал.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Росія здатна захопити влітку, чи є загроза Києву та навіщо Путіну Суми. Про це в інтерв’ю розповів експерт Агілем Рустамзаде.