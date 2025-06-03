Глінка написав там оперу, а Рєпін робив ескізи до "Запорожців": чим приваблює туристів палац у Качанівці (фото)

На території палацу можна відчути себе зіркою серіалу

Палац у Качанівці – один з небагатьох в Україні, що зберіг не лише архітектурну велич, а й дух епохи. Цей маєток XVIII століття з розкішним парком, мальовничими озерами та славетною історією досі приваблює туристів з усієї країни.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, що українці можуть побачити відвідувачі в садибі, розташованій у Чернігівській області. Качанівка – не просто палац, а культурно-історичний заповідник.

Він був заснований в 1770-х роках за наказом графа Петра Рум’янцева-Задуйнайського. Садиба зазнала численних перебудов, які перетворили її на шедевр класицизму. Центральна частина палацу прикрашена восьмиколонним портиком і фронтоном з гербом, а величезний купол додає комплексу монументальності. Усе це – на тлі одного з найбільших пейзажних парків у Європі, який розкинувся на 560 гектарах.

У XIX столітті маєток став осередком інтелектуального та мистецького життя. Його власник, Григорій Тарновський, зібрав у Качанівці унікальну колекцію козацьких реліквій, а також відкрив двері для митців. Там бували Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Ілля Рєпін, Марко Вовчок, Дмитро Яворницький. Саме тут Михайло Глінка писав оперу "Руслан і Людмила" в альтанці, яка тепер має його ім’я. Кажуть, що Рєпін працював над ескізами до його найвідомішої картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану", надихаючись колекцією козацької зброї.

Після революції садиба змінила своє призначення. У радянські часи там був санаторій, що завдало палацу значних пошкоджень. Відновлення почалося лише у 1980-х роках, коли створили заповідник. Сьогодні Качанівка – не просто відреставрований палац з інтер’єрами тогочасної епохи, а й справжній музей просто неба. Там проводять екскурсії, фестивалі, мистецькі виставки, фотосесії та пікніки. У сучасні часи в палаці проводили зйомки серіалу "Кріпосна".

Особливу увагу варто приділити парку. Там – десятки ставків, паркові мости, гірки Кохання та Вірності, романтичні руїни, Георгіївська церква, старовинна водонапірна вежа, флігелі та господарські споруди. Відвідувачі можуть гуляти алеями, кататися на велосипедах, відпочивати в альтанках чи просто милуватися краєвидами.

Дістатися до Качанівки можна з Чернігова або Києва автівкою (близько 2 годин в дорозі), потягом до Ічні, а далі – таксі чи автобусом. З залізничного вокзалу Чернігова — потягом Чернігів — Ніжин (близько 1 години), пересадка на потяг Ніжин — Ічня (близько 1 години). З Ічні на таксі або попутним транспортом до Качанівки (близько 15 км). Для охочих залишитися на ніч у заповіднику передбачені кімнати в історичних будівлях – від бюджетних до більш комфортних з балконами та розкішним видом на природу.

Вхід до парку – 40 гривень для дорослих, 20 для школярів та студентів. Квиток у палац – ще 40 гривень. Екскурсію можна придбати від 50 гривень з особи.

Качанівка – місце однаково цікаве для шанувальників архітектури, мистецтва, природи й просто тих, хто хоче провести вихідні у красивому та натхненному просторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну прийшло літо — період відпусток, активного дозвілля та подорожей. З огляду на прогнозоване потепління після прохолодного травня, саме час обирати місця для відпочинку, зокрема Озеро-Кит, також відоме як Скіфське озеро, що на Житомирщині.