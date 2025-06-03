Глинка написал там оперу, а Репин делал эскизы к "Запорожцам": чем привлекает туристов дворец в Качановке (фото)

На территории дворца можно почувствовать себя звездой сериала

Дворец в Качановке – один из немногих в Украине, сохранивший не только архитектурное величие, но и дух эпохи. Это имение XVIII века с роскошным парком, живописными озерами и славной историей по-прежнему привлекает туристов со всей страны.

"Телеграф" собрал информацию о том, что украинцы могут увидеть посетители в усадьбе, расположенной в Черниговской области. Качановка – не просто дворец, а культурно-исторический заповедник.

Он был основан в 1770-х годах по приказу графа Петра Румянцева-Задуйнайского. Усадьба претерпела многочисленные перестройки, которые превратили ее в шедевр классицизма. Центральная часть дворца украшена восьмиколонным портиком и фронтоном с гербом, а огромный купол придает комплексу монументальности. Все это – на фоне одного из самых больших пейзажных парков в Европе, раскинувшегося на 560 гектарах.

В XIX веке имение стало центром интеллектуальной и художественной жизни. Его владелец Григорий Тарновский собрал в Качановке уникальную коллекцию казацких реликвий, а также открыл двери для художников. Там бывали Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Илья Репин, Марко Вовчок, Дмитрий Яворницкий. Именно здесь Михаил Глинка писал оперу "Руслан и Людмила" в беседке, которая теперь имеет его имя. Говорят, что Репин работал над эскизами до его известнейшей картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", вдохновляясь коллекцией казацкого оружия.

После революции усадьба изменила свое предназначение. В советские времена там был санаторий, нанесший дворцу значительные повреждения. Восстановление началось только в 1980-х годах, когда был создан заповедник. Сегодня Качановка – не просто отреставрированный дворец с интерьерами тогдашней эпохи, но и настоящий музей под открытым небом. Там проводят экскурсии, фестивали, художественные выставки, фотосессии и пикники. В настоящее время во дворце проводили съемки сериала "Крепостная".

Особое внимание следует уделить парку. Там – десятки прудов, парковые мосты, горки Любви и Верности, романтические руины, Георгиевская церковь, старинная водонапорная башня, флигели и хозяйственные постройки. Посетители могут гулять по аллеям, кататься на велосипедах, отдыхать в беседках или просто любоваться видами.

Добраться до Качановки можно из Чернигова или Киева автомобилем (около 2 часов в пути), поездом в Ичню, а дальше – такси или автобусом. С железнодорожного вокзала Чернигова – поездом Чернигов – Нежин (около 1 часа), пересадка на поезд Нежин – Ичня (около 1 часа). Из Ични на такси или попутным транспортом в Качановку (около 15 км). Для любителей остаться на ночь в заповеднике предусмотрены комнаты в исторических зданиях – от бюджетных до более комфортных с балконами и роскошным видом на природу.

Вход в парк – 40 гривен для взрослых, 20 для школьников и студентов. Билет во дворец – еще 40 гривен. Экскурсию можно приобрести от 50 гривен с человека.

Качановка – место равно интересное и для поклонников архитектуры, искусства, природы и просто для тех, кто хочет провести выходные в красивом и вдохновенном пространстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину пришло лето — период отпусков, активного досуга и путешествий. Учитывая прогнозируемое потепление после прохладного мая, самое время выбирать места для отдыха, в частности Озеро-Кит, также известное как Скифское озеро Житомирской области.