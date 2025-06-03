Відомий спортсмен не повернувся зі змагань до України. Як він пояснив свій вчинок

Навколо українського спортсмена з багатоборства Кутчера Олександра спалахнув скандал. Адже чоловік не повернувся в Україну після чергових змагань, однак вже прокоментував цей інцидент.

Як зазначив доброволець "Сліпа Лють" УДА та заслужений майстер спорту Валерій Газзаєв, 7 травня Кутчер виїхав за кордон на змагання у складі національної збірної команди України з богатирського багатоборства.

"Але попри взяті на себе особисті письмові зобов'язання, по закінченню змагань залишився на території ЄС. Користуючись довірою керівництва Федерації, особистого тренера, товаришів по національній збірній, умисно збрехав про плани повернутись. Заздалегідь плануючи втечу. Використав застарілу хронічну травму спини, як маніпуляцію і основну причину неповернення в Україну", — йдеться у повідомленні.

Кутчер Олександр по центру

Наразі федерація найсильніших атлетів України офіційно звернулись до Міністерства молоді та спорту України, СБУ та ДПСУ задля реагування на випадок з Кутчером Олександром.

Реакція Кутчера

За словами самого спортсмена, він під час змагань та підготовки до них сильно травмував спину, внаслідок чого його забрали до лікарні на "швидкій".

"На чемпіонаті Європи під час заключної спроби у становій тязі я травмував поперек. Нагадала про себе стара хронічна травма. Біль була сильною, тому на змаганнях я одразу звернувся до лікаря. Він дав мені знеболювальне та за допомогою мануальних маніпуляцій значно послабив больовий синдром", — каже спортсмен.

Однак потім, попри свій стан, Олександр продовжив тренування і під час одного з них отримав сильну травму. Саме після цього чоловіка забрала "швидка", вже у лікарні підтвердили діагноз та нагальність операції.

"Злетів блін з однієї сторони штанги (на відео), штангу перекосило і це просто "добило" мені поперек. Викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала мене у нейрохірургічне відділення Бременської лікарні. За результатами обстежень німецькі нейрохірурги підтвердили діагнози, які раніше поставили мені в Україні та запропонували можливість безкоштовно зробити планову операцію", — пояснює Кутчер.

За його словами, в Україні така операція коштує понад 5 тисяч доларів без врахування реабілітації. Саме тому спортсмен вирішив лікуватись у Німеччині та чекати планової операції. Він закликам Міністерство спорту України поставитись до ситуації з розумінням і "не карати із-за мого неповернення в Україну національну збірну з богатирського багатоборства, а також мого тренера".

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