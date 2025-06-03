Известный спортсмен не вернулся с соревнований в Украину. Как он объяснил свой поступок

Вокруг украинского спортсмена по многоборью Кутчера Александра разразился скандал. Так как мужчина не вернулся в Украину после очередных соревнований, однако уже прокомментировал этот инцидент.

Как отметил доброволец "Слепая Ярость" УГА и заслуженный мастер спорта Валерий Газзаев, 7 мая Кутчер выехал за границу на соревнования в составе национальной сборной команды Украины по богатырскому многоборью.

"Но несмотря на взятые на себя личные письменные обязательства, по окончании соревнований остался на территории ЕС Пользуясь доверием руководства Федерации, личного тренера, товарищей по национальной сборной, умышленно соврал о планах вернуться. Заранее планируя побег. Использовал устаревшую хроническую травму спины, как манипуляцию и основную причину невозврата в Украину", — говорится в сообщении.

Кутчер Александр по центру

Сейчас федерация сильнейших атлетов Украины официально обратились в Министерство молодежи и спорта Украины, СБУ и ГНСУ для реагирования на случай с Кутчером Александром.

Реакция Кутчера

По словам самого спортсмена, он во время соревнований и подготовки к ним сильно травмировал спину, в результате чего его забрали в больницу на "скорой".

"На чемпионате Европы во время заключительной попытки в становой тяге я травмировал поясницу. Напомнила о себе старая хроническая травма. Боль была сильной, поэтому на соревнованиях я сразу обратился к врачу. Он дал мне обезболивающее и с помощью мануальных манипуляций значительно ослабил болевой синдром", — сказал он.

Однако затем, несмотря на свое состояние, Александр продолжил тренировку и во время одной из них получил сильную травму. Именно после этого мужчину забрала "скорая", уже в больнице подтвердили диагноз и настоятельность операции.

"Слетел блин с одной стороны штанги (на видео), штангу перекосило и это просто "добило" мне поясницу. Вызвали скорую помощь, которая госпитализировала меня в нейрохирургическое отделение Бременской больницы. По результатам обследований немецкие нейрохирурги подтвердили диагнозы, которые раньше поставили мне в Украине и предложили возможность бесплатно совершить плановую операцию", — объясняет Кутчер.

По его словам, в Украине такая операция стоит более 5 тысяч долларов без учета реабилитации. Именно поэтому спортсмен решил лечиться в Германии и ждать плановой операции. Он призывает Министерство спорта Украины отнестись к ситуации с пониманием и "не наказывать из-за моего невозвращения в Украину национальную сборную по богатырскому многоборью, а также моего тренера".

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