Летить на 500 км, пробиває бункери та розкидає бомби на парашутах. Що відомо про ракету Taurus

Їх можна запускати навіть з вантажівки

Україна може отримати німецькі ракети Taurus, а також Німеччина, Велика Британія, Франція та США більше не обмежують далекобійність зброї, яку передають ЗСУ. Якщо Україна отримає Taurus, це буде наддалекобійна зброя України — понад 500 кілометрів.

"Телеграф" розповідає, чому ця ракета здатна серйозно допомогти Україні захищатися від Росії. Основні переваги далекобійної керованої крилатої ракети Taurus — висока точність, універсальність, масовість, велика дальність, універсальна та потужна руйнівна здатність.

Основні характеристики Taurus

Графіка: Суспільне

вага – 1360 кг;

довжина – 5,1 м;

діаметр – 1,08 м;

дальність польоту – 500 км;

висота польоту – 30–70 м;

швидкість польоту – 0,6-0,95 швидкості звуку (відповідає 735-1163 км/год).

Універсальність запуску

Великий плюс Taurus в тому, що запускати цю ракету можна з літака, корабля і навіть вантажівки. Її створювали для запуску з літаків, проте згодом розробили універсальний варіант — TAURUS CL. Його основа — транспортно-пусковий контейнер, який можна встановити на кораблі або наземному транспорті, навіть вантажівці. Це дає можливість запустити ракету з них без втрати у дальності й точності польоту.

Три системи наведення

Ракета Taurus має три системи наведення. Вони доповнюють одне одну та забезпечують високу точність:

GPS — наведення здійснюється за допомогою супутника;

— наведення здійснюється за допомогою супутника; інерційна — визначення розташування ракети здійснюється за допомогою приладів, що вимірюють її швидкість і напрямок руху;

— визначення розташування ракети здійснюється за допомогою приладів, що вимірюють її швидкість і напрямок руху; IBN — система, заснована на завантажених у пам'ять ракети фото об’єктів на її маршруті. Так "мозок" ракети розуміє, чи правильно вона летить і робить коригування польоту.

На останній ділянці польоту підключається інфрачервона головка самонаведення ракети, яка автономно наводиться на ціль. Така дубльована система наведення захищає ракету від радіопридушення.

Taurus ефективний проти техніки та укріплень

У боєготовому стані Taurus важить 1360 кгВ. Вага бойової частини (БЧ) становить близько 500 кг та може відрізнятися залежно від задачі. Базовий варіант БЧ Taurus — бетонобійний тандемний. Така БЧ призначена для пробиття бетону в будівлі та вибуху вже всередині. Це завдає об’єкту максимальної шкоди.

Додаткові варіанти БЧ Taurus:

осколкові та кумулятивні суббоєприпаси – вибух відбувається у повітрі, жива сила ворога уражається уламками, шрапнеллю та снарядами для пробиття бронетехніки;

бойові елементи, що самонацілюються — унікальні мінібомби вагою 12 кг для ураження бронетехніки. Спускаються вниз на парашутах вишукуючи ціль та б’ють зверху;

мікрохвильова бойова частина – викликає електромагнітний імпульс, що виводить із ладу всю електроніку ворога, його системи управління та зв’язку.

Нагадаємо, військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів "Телеграфу", чи переламають ракети TAURUS ситуацію на фронті. Він наголосив, що вони потрібні були ЗСУ ще два роки тому.