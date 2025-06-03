Украина получила козыри. Российский политолог назвал главное последствие операции "Паутина"

Россия не сможет имитировать переговорный процесс в Стамбуле

После атаки дронов СБУ по аэродромам российской стратегической авиации и поражения десятков самолетов делегация РФ могла бы отказаться от переговоров с Украиной в Стамбуле, но не сделала этого. Украина же получила свои политические козыри от операции под кодовым названием "Паутина".

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал российский социолог Игорь Эйдман. Он назвал главное политическое последствие атаки дронов СБУ.

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— Была же возможность под этим поводом отказаться и выйти из переговоров, но нет. Почему? Они пытаются имитацией переговоров удерживать американцев от жестких санкций и других мер. Впрочем, я не думаю, что Украина позволит разрешит эту имитацию продолжать. Россияне объявят очередные ультиматумы, а Украина категорически от них откажется. И, вероятно, этот переговорный процесс будет прерван, — говорит политический эксперт.

По его мнению, вместе с тем Украина получила свои политические козыри в этой игре в имитацию, рассчитанной на американского президента.

— Украина показала всему миру, в том числе руководству США, что она не намерена сдаваться и может побеждать. Российским призывам к капитуляции Украина не только не уступает, но и расширяет способы противодействия агрессору. Некоторые американские политики уже пытались списать со счетов Украину, говорить, что она чуть ли не проиграла, но теперь мы видим, что это совсем не так. И это главное политическое последствие, — объяснил Эйдман.

Напомним, "Телеграф", как в Кремле действительно отреагировали на операцию СБУ "Паутина".