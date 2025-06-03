Укр

Украина получила козыри. Российский политолог назвал главное последствие операции "Паутина"

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Удар дронов доказал, что Украина расширяет средства противодействия агрессору
Удар дронов доказал, что Украина расширяет средства противодействия агрессору. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Россия не сможет имитировать переговорный процесс в Стамбуле

После атаки дронов СБУ по аэродромам российской стратегической авиации и поражения десятков самолетов делегация РФ могла бы отказаться от переговоров с Украиной в Стамбуле, но не сделала этого. Украина же получила свои политические козыри от операции под кодовым названием "Паутина".

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал российский социолог Игорь Эйдман. Он назвал главное политическое последствие атаки дронов СБУ.

Больше читайте в публикации: " Жабагадюкинг" и "ядерный" удар по Воронежу: какие последствия операция СБУ будет иметь для режима Путина.

— Была же возможность под этим поводом отказаться и выйти из переговоров, но нет. Почему? Они пытаются имитацией переговоров удерживать американцев от жестких санкций и других мер. Впрочем, я не думаю, что Украина позволит разрешит эту имитацию продолжать. Россияне объявят очередные ультиматумы, а Украина категорически от них откажется. И, вероятно, этот переговорный процесс будет прерван, — говорит политический эксперт.

По его мнению, вместе с тем Украина получила свои политические козыри в этой игре в имитацию, рассчитанной на американского президента.

— Украина показала всему миру, в том числе руководству США, что она не намерена сдаваться и может побеждать. Российским призывам к капитуляции Украина не только не уступает, но и расширяет способы противодействия агрессору. Некоторые американские политики уже пытались списать со счетов Украину, говорить, что она чуть ли не проиграла, но теперь мы видим, что это совсем не так. И это главное политическое последствие, — объяснил Эйдман.

Напомним, "Телеграф", как в Кремле действительно отреагировали на операцию СБУ "Паутина".

Теги:
#СБУ #Дроны #Паутина #Игорь Эйдман