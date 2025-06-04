США відходять від "Рамштайну": як він допомагав Україні та чи має майбутнє без Вашингтона

З приходом Трампа формат "Рамштайну" змінився

Засідання міжнародної групи з координації військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня. Однак міністр оборони США пропустив його. Це сталося вперше.

"Телеграф" розповідає про те, що таке "Рамштайн", чим він важливий для України, як змінився формат із приходом Трампа до влади та які у нього перспективи.

"Рамштайн"

Формат "Рамштайн" — це міжнародна коаліція, учасники якої надають військову допомогу Україні у відбитті російського вторгнення. Його було створено з ініціативи США, а перше його засідання відбулося у квітні 2022 року на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині. Звідси формат і отримав свою неформальну назву. Зустрічі вже давно проходять у різних місцях. Деякі з них проходили онлайн.

Хто бере участь у роботі групи

У форматі на цей час бере участь понад 50 країн (станом на квітень 2025 — 51 країна) — усі держави блоку НАТО (включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину та ін.), більшість держав ЄС та союзники з Африки (Кенія, Ліберія та ін.) та Азії (наприклад, Японія та Південна Корея).

Список країн-учасниць регулярно змінюється, зокрема, Грузія та Молдова приєдналися до зустрічей, починаючи з літа 2022 року, а Аргентина почала брати участь у 2024 році.

Учасники "Рамштайн" у квітні 2025 року

Завдання "Рамштайну"

У рамках формату "Рамштайн" високопоставлені представники військових відомств різних країн обговорюють хід російського вторгнення в Україну, аналізують українські військові можливості, координують військову допомогу, виробляють плани захисту України в період війни та забезпечення її безпеки у майбутньому.

Результати

За даними Associated Press, з моменту створення "Рамштайну" його учасники в сукупності надали Україні близько 126 млрд. доларів у вигляді зброї та військової допомоги, у тому числі 66,5 млрд. доларів від США.

Загалом на цей час відбулося вже 27 зустрічей у такому форматі. Але однією з найважливіших та результативних зустрічей була найперша, яка відбулася 26 квітня 2022 року. Вона стала переломним моментом в обговоренні військової допомоги Україні: було сформовано міжнародну коаліцію країн, які мають намір підтримувати її так довго, як це потрібно. Зустрічі контактної групи було вирішено проводити щомісяця для обговорення ходу війни та координації постачання тих видів озброєння, які допоможуть Україні дати відсіч російській агресії.

Перший "Рамштайн"

Зустрічі контактної групи відіграли велику роль у знятті обмежень на постачання провідними країнами Заходу сучасного озброєння Україні. Наприклад, на першому "Рамштайні" Німеччина оголосила про передачу Україні зеніток Gepard.

"Позиція Уряду Німеччини змінюється, в тому числі – завдяки позиції особисто пані міністра. Ми це дуже цінуємо", — коментував рішення міністр оборони Резніков.

Також у рамках "Рамштайну" було ухвалено багато рішень про передачу Україні таких важливих систем як РСЗО HIMARS, ППО Patriot, танків Leopard 2 та Abrams.

Крім зброї та грошей, група обговорювала й інші важливі теми війни в Україні. Наприклад, 8 вересня 2022 року однією з головних тем "Рамштайну" стала ситуація навколо Запорізької АЕС, а 12 жовтня країни обговорювали російські удари по енергосистемі.

Рамштайн 2.0

Починаючи з вересня 2023 року, Контактна група з оборони України фактично перейшла до формату "Рамштайн 2.0". Як пояснював тоді полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко з посиланням на заступника міністра оборони США Селесту Валландер, Рамштайн 2.0" – це перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, більш планової і більш довгострокової роботи.

Про що був передостанній "Рамштайн"

11 квітня на 27 засіданні "Рамштайну" союзники оголосили про виділення Україні допомоги на суму €21 мільярд, що стало рекордним показником підтримки. Важливим досягненням зустрічі стало створення нової "Коаліції можливостей у сфері радіоелектронної боротьби" (РЕБ). Цю коаліцію сформували Німеччина разом із десятьма партнерами для посилення українських можливостей у чотирьох ключових напрямках:

забезпечення власного зв'язку;

розвідка та придушення ворожих комунікацій;

захист від дронів;

підвищення ефективності власних систем озброєння.

Нова коаліція доповнює вісім уже наявних і спрямована на посилення обороноздатності України.

Роль США

З самого початку США відігравали провідну роль на "Рамштайні", адже формат був створений саме з ініціативи американського міністра оборони Ллойда Остіна. Під керівництвом Остіна США виконували функції голови групи. До того ж США завжди були присутні на засіданнях на найвищому рівні (міністр оборони Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі брали участь у щомісячних засіданнях), що додатково допомагало консолідації з огляду на роль США для західного світу.

Остін та Міллі на "Рамштайні"

"Рамштайн" із приходом Трампа

Все перевернулося у 2025 році, коли до влади в США прийшов Дональд Трамп зі своєю командою. Нова влада намагається дистанціюватися від війни, а тому вже в березні 2025 року Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати передали керівництво Контактною групою "Рамштайн" Великій Британії та Німеччині. Останні два засідання 12 лютого, і 11 квітня проводилися під їх головуванням. Заява про відмову від керівництва, до речі, прозвучала разом із ще однією резонансною фразою Гегсета, про те, що Америка більше не гарантує безпеку Європи.

"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", – сказав Гегсет.

Ба більше, на засідання 11 квітня Гегсет не був присутнім фізично. Він під'єднався по відеоконференції.

4 червня пройде новий "Рамштайн". На цей раз уперше без міністра США. Його не буде ні фізично, ні онлайн. Замість голови Пентагону на засіданні буде посол США при НАТО, про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на джерела. Також і 5 червня Гегсета, ймовірно, не буде на засіданні Ради Україна-НАТО.

Раніше видання Politico писало, що Міноборони США послалось на проблеми з графіком Гегсета. Натомість прессекретар Кінгслі Вілсон наголосила, що "США зосереджені на якнайшвидшому закінченні війни в Україні на умовах, що забезпечать тривалий мир".

Як пише AP, це "останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні".

Зустріч 4 червня

Зустрічі 4 червня Контактної групи з питань оборони Україні проходила за таким розписом (час вказаний Києвом):

12:30 — пресконференція генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

15:00 — прибуття учасників та вступні заяви;

15:00 — виступ генерального секретаря НАТО та міністра оборони України Рустема Умєрова;

16:00 — відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України;

18:30 — спільна пресконференція.

У зустрічі взяв участь міністр оборони України Рустем Умеров, а завтра у вужчому колі зберуться міністри оборони Альянсу, щоб завершити останні приготування до саміту НАТО в Нідерландах наприкінці цього місяця.

Перспективи

Враховуючи поступове усунення США від формату "Рамштайн", "Телеграф" вирішив поцікавитися про те, які перспективи у даного формату в майбутньому.

Політолог Євген Магда у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що поки в "Рамштайні" є європейський інтерес, то в ньому є сенс.

"Можна багато робити різних корисних речей. Тому я думаю, що нічого в цьому такого екстраординарного немає.

Я гадаю, що це не трагедія. А що втрачаємо від того, що немає сьогодні Штатів? Втрачаємо американський воєнний потенціал, це зрозуміло. Але ми його й так і так втрачаємо. Просто Сполучені Штати згортають свою безпекову учать. Тому відмова від "Рамштайну" це похідна, а не головна причина", — сказав він.

Політтехнолог Олексій Голобуцький також вважає, що "Рамштайн" має сенс і без США.

"Він має бути. Вони (європейці — Ред.) повинні на себе розраховувати. Не треба було завжди покладатися на те, що допомога Сполучених Штатів буде постійно. У європейців є гроші, є гроші", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо США хотіли змінити місце переговорів Росії та України.