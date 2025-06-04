США проігнорують "Рамштайн" 4 червня? Що дізналися ЗМІ

5 червня очільник Пентагону в Брюсселі має брати участь у засідання Північноатлантичної ради

Міністр оборони США вперше за три роки пропустить зустріч міжнародної групи для координації військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Засідання має відбутися 4 червня у Брюсселі.

Як пише Associated Press, глава Пентагону Піт Хегсет прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України. Посадовець США на умовах анонімності підтвердив, що Хегсет також не братиме участі у зустрічі по відеозв'язку.

"Це останній крок із серії, які США зробили, щоб дистанціюватися від військових зусиль в Україні. І це відбувається одразу після попередження президента Франції Еммануеля Макрона на конференції з безпеки минулих вихідних про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня зосередженість на потенційному конфлікті з Китаєм буде здійснюватися ціною відмови від України", — йдеться у статті.

Раніше Хегсет вже відмовлявся брати участь у "Рамштайні", проте потім передумав

Про те, що глава Пентагону не братиме участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомляли перед засіданням 11 квітня. Проте пізніше Хегсет змінив рішення та брав участь у зустрічі.

Очікується, що очільник Пентагону візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради

5 червня Хегсет в Брюсселі має брати участь у засідання Північноатлантичної ради. За даними джерел "Телеграфу", пізніше в червні країни-союзники можуть оголосити про нове зобов’язання щодо витрат на оборону в розмірі 3,5% від ВВП замість чинних 2%. Зустріч міністрів розглядається як підготовчий етап до саміту в Гаазі, який пройде 24-25 червня.

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