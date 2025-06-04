В Україні стартує обмін міжнародним досвідом протидії ігровій залежності

Генеральним партнером проєкту з підтримки людей з ігровою залежністю стала компанія FAVBET

Україна виходить на новий рівень у формуванні культури відповідальної гри. Вперше держава, бізнес і громадськість об’єднують зусилля, щоби впровадити перевірені європейські практики профілактики ігрової залежності – системно, відкрито та з фокусом на результат.

ГС "Центр відповідальної гри" ініціювала масштабний проєкт міжнародного обміну досвідом. Це унікальна для України програма, яка передбачає робочі візити експертів до європейських країн. Учасники – представники медичної сфери, регуляторів та громадського сектору, – знайомитимуться з тим, як у ЄС працюють державні політики, технології самоконтролю, реабілітаційні програми та інституції, що дійсно допомагають гравцям.

Так масштабно й послідовно до проблеми ще не підходили. Йдеться не лише про обмін знаннями, а про старт фундаментальних змін: перегляд нормативної бази, запуск освітніх програм для фахівців та гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами.

Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності виступає компанія FAVBET. У 2024 році у межах проєкту було затверджено державний стандарт соціальної підтримки людей з ігровою залежністю та відкрито спеціалізований центр соціально-психологічної підтримки "Простір життя. Life Space".

"Українська гральна індустрія вперше формує інфраструктуру, що не замовчує проблему, а відповідає на неї практичними рішеннями. Від просвітницької діяльності та психологічної підтримки до нормативних змін – це довгостроковий курс, який створює стійку систему запобігання ігровій залежності в Україні", – коментують у FAVBET.