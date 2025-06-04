В Украине стартует обмен международным опытом противодействия игровой зависимости

Генеральным партнером проекта по поддержке людей с игровой зависимостью стала компания FAVBET

Украина выходит на новый уровень в формировании культуры ответственной игры. Впервые государство, бизнес и общественность объединяют усилия для внедрения проверенных европейских практик профилактики игровой зависимости – системно, открыто и с фокусом на результат.

ГС "Центр ответственной игры" инициировала масштабный проект международного обмена опытом. Это уникальная для Украины программа, предусматривающая рабочие визиты экспертов в европейские страны. Участники – представители медицинской сферы, регуляторов и общественного сектора – будут знакомиться с тем, как в ЕС работают государственные политики, технологии самоконтроля, реабилитационные программы и институции, которые действительно помогают игрокам.

Так масштабно и последовательно к проблеме еще не подходили. Речь идет не только об обмене знаниями, но и о старте фундаментальных изменений: пересмотре нормативной базы, запуске образовательных программ для специалистов и гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами.

Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости выступает компания FAVBET. В 2024 году в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социальной поддержки людей с игровой зависимостью и открыт специализированный центр социально-психологической поддержки "Пространство жизни. Life Space".

"Украинская игральная индустрия впервые формирует инфраструктуру, которая не умалчивает проблему, а отвечает на нее практическими решениями. От просветительской деятельности и психологической поддержки к нормативным изменениям – это долгосрочный курс, который создает устойчивую систему предотвращения игровой зависимости в Украине", – комментируют в FAVBET.