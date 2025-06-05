Вже не перший місяць. У Варшаві дві українки живуть на автобусній зупинці просто неба (фото)

Жінки з України живуть надворі і не пояснюють чому

Дві українки вже кілька місяців живуть просто неба на автобусній зупинці у Варшаві. Жінки відмовляються від будь-якої допомоги, хоча їм пропонують житло та соціальну підтримку.

Міські служби, громадські організації і навіть посольство України неодноразово пропонували їм допомогу, проте українки відхиляють усі пропозиції. Про це повідомляє Miejski Reporter.

Від початку квітня 2025 року дві жінки з України оселилися на старій автобусній зупинці на перехресті вулиць Груєцької та Рацлавицької в районі Охота. Вони заявляють, що приїхали з Харкова через Тереспіль з "особистих причин".

Місцеві служби знають про незвичайну ситуацію. Поліція, соціальні працівники і навіть міська варта неодноразово підходили до жінок з пропозиціями допомоги. Їм пропонували притулок, їжу та соціальну підтримку, але харків'янки від усього відмовилися.

Найдивніше, що навіть українське посольство не змогло переконати співвітчизниць. Дипломати готові організувати повернення жінок додому, але для цього потрібні їхні підписи під документами. Українки наполегливо відмовляються ставити підпис, залишаючи посольство безпорадним.

Спроби організувати хоча б поїздку до консульства також провалилися. Представник міської варти зауважує, що жінки поводяться акуратно — не смітять і не заважають перехожим. Оскільки вони перебувають у країні легально і не порушують закон, примусово забрати їх з вулиці неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що п'яна українка у Польщі напала на поліцейських. Ми розповідали, що їй тепер загрожує.