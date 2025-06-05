Уже не первый месяц. В Варшаве две украинки живут на автобусной остановке под открытым небом (фото)

Женщины из Украины живут на улице и не объясняют почему

Две украинки уже несколько месяцев живут под открытым небом на автобусной остановке в Варшаве. Женщины отказываются от какой-либо помощи, хотя им предлагают жилье и социальную поддержку.

Городские службы, общественные организации и даже посольство Украины неоднократно предлагали им помощь, однако украинки отклоняют все предложения. Об этом сообщает Miejski Reporter.

С начала апреля 2025 две женщины из Украины поселились на старой автобусной остановке на перекрестке улиц Груецкой и Рацлавицкой в районе Охота. Они заявляют, что приехали из Харькова через Тересполь по "личным причинам".

Местные службы знают о необычной ситуации. Полиция, социальные работники и даже городской караул неоднократно подходили к женщинам с предложениями о помощи. Им предлагали приют, еду и социальную поддержку, но харьковчанки от всего отказались.

Самое удивительное, что даже украинское посольство не смогло убедить соотечественниц. Дипломаты готовы организовать возвращение женщин домой, но для этого требуются подписи под документами. Украинки настойчиво отказываются ставить подпись, оставляя посольство беспомощным.

Попытки организовать хотя бы поездку в консульство тоже провалились. Представитель городской стражи замечает, что женщины ведут себя аккуратно — не сорят и не мешают прохожим. Поскольку они находятся в стране легально и не нарушают закон, принудительно увести их с улицы невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пьяная украинка в Польше напала на полицейских. Мы рассказывали, что ей теперь угрожает.